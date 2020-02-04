إليسا في اليوم العالمي للسرطان: كن قويات.. المرض يضعف أمام إرادتكن

نشرت الفنانة إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، رسالة لتشجيع السيدات على محاربة مرض سرطان في مناسبة اليوم العالمي للسرطان.

وقالت "إليسا": "باليوم العالمي لمحاربة السرطان، تحية لكل الشجعان يللي عم يحاربو هالمرض بقوة وعزم، لأنو الاستسلام منو خيار أبداً.. خليكن قوايا لأنو المرض قد ما كان قوي وكبير، إلا ما يضعف قدام إرادتكن".

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يذكر أن الفنانة إليسا، أطلقت أغنيتها "إلى كل اللي بيحبوني"، أغسطس عام 2018، معلنة وقتها عن إصابتها بـ"سرطان الثدي"، والذي تغلبت عليه، وصورت مشاهد الكليب لمحة سريعة عن حياة امرأة أُصيبت سرطان الثدي، وقاومته ووقفت أمام الجمهور بثقة وحب، ولم تقصر بحبها للفن رغم مأساة السرطان اللعين.

واستعانت "إليسا" بمقطع صوتي حقيقي لها، يروي تفاصيل مرضها وهي تبكي، ومقاطع أخرى تصور خضوعها لجلسات العلاج الكيميائي، ولحظات انتقالها بين حصص العلاج في المستشفى واستوديو تسجيل الأعمال الغنائية، التي لم تتوقف عنها رغم إصابتها بالمرض.

وفي نهاية الكليب، حثت "إليسا" السيدات على مواجهة المرض بقوة والحرص على الكشف المبكر عن السرطان، وكتبت: "أنا تعافيت.. قاومت المرض وغلبته.. الكشف المبكر عن سرطان الثدي قادر على إنقاذ حياتك.. لا تهمليه، واجهيه.. افعلي ذلك مش كرمالك كرمال كل اللي بيحبوكي".

ووقتها قالت إليسا، عندما أخبرها الطبيب بأنها مصابة بالسرطان: "لم أستطع الوقوف على قدمي لمدة 6 ساعات، واحتجت لـ3 أيام للخروج من الصدمة، وبدأت رحلتي العلاجية مع المرض، بالإضافة إلى الذهاب لطبيب نفسي".