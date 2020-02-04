بعد وفاة نادية لطفي.. ما أسباب النزلة الشعبية وطرق علاجها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

رحلت عن عالمنا، منذ قليل، الفنانة الكبيرة نادية لطفي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 83 عامًا.

عانت النجمة الراحلة خلال الفترة الماضية من نزلة شعبية وضيق في التنفس، ما استلزم نقلها للمستشفى، وبعد خروجها من غرفة العناية المركزة، دخلت في غيبوبة منذ أيام، لترحل عن عالمنا اليوم.

وتظهر النزلة الشعبية كبرد ثم تتطور سريعًا، وهي تحدث نتيجة عدوى فيروسية أو بكتيرية للشعب الهوائية والتي تسبب في حدوث الالتهابات بها، وفقا لما أورد موقع "health line" المعني بصحة الإنسان.

الأعراض:

- الارتفاع الشديد في درجة الحرارة.

- ضيق في التنفس.

- آلام في الحلق، ورشح.

- الشعور برعشة شديدة في الجسم.

- السعال الجاف الشديد.

- الشعور آلام صداع مستمرة.

- الإحساس بالتعب والإرهاق طوال اليوم.

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- احمرار في العين.

- احتقان في الأنف.

طرق العلاج:

- يجب الذهاب للطبيب مباشرة، عند الشعور بالأعراض السابقة.

- الالتزام بالنصائح والتعليمات وأخذ الأدوية التي يقدمها الطبيب حتى لا يتحول إلى التهاب مزمن.

- يجب أخذ قسط من الراحة، وعدم تخفيف الملابس أثناء الخروج من المنزل.

- الحرص على غسل الأيدين بمعقم الأيدي بصفة مستمرة، وغسلها أيضا بعد السعال والعطس؛ لتجنب انتقال الجراثيم والعدوي.

- يجب استعمال المناديل الورقية، حيث إنها من السهل التخلص منها مقارنة بالمناديل المصنوعة من القماش، لأن تكرار ملامستها تزيد البكتريا.

- من الضروري تهوية المنزل وغرفة النوم يوميًا وتغيير أغطية السرير وأكياس الوسائد، للشفاء سريعا.

- ارتداء الكمامات أثناء الخروج في الجو المصاحب بالأتربة والهواء البارد لحماية الجيوب الأنفية.

- تناول المشروبات الدافئة، الفواكه والخضروات التي تحتوي على فيتامين"C"لتقوية الجهاز المناعي.

- عدم الخروج من المنزل بعد الاستحمام مباشرة، لأن بعد الاستحمام تصبح حرارة الجسم منخفضة عكس حرارة الجو.