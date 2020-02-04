المصرية ولا الأجنبية.. "صراع المقارنة" على تويتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

"المصرية ولا الأجنبية"، هاشتاج تصدر قائمة الأكثر تداولًا بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حول عيوب ومميزات الأنثى المصرية مقارنة بالأجنبية.

وتباينت آراء الرواد المشاركين في الهاشتاج، ما بين التفضيل بجدّية أو التعليق بشكل كوميدي، واختار البعض المرأة المصرية معددًا المميزات التي لا توجد في مثيلاتها من الجنسيات المختلفة حسب رؤيتهم، حيث قالت مريم طارق: "المصرية بتقف جمبك في عز محنتك وبتستحملك"، وتقول "ياسو": "المصرية أجدع بكتير".

بينما يرى آخرون أن المرأة هي المرأة بغض النظر عن جنسيتها، حيث قال حساب "صاحب السعادة": "لا يهم مصرية ولا أجنبية المهم تكون بتعرف ربنا".

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ويقول "حمدي": "المرأة هي المرأة مهما اختلفت جنسيتها، طالما أنت بتحبها وبتحترمها وبتعاملها معاملة حسنة ومش بتخونها برة البيت هي بتكون حنونة وتحبك وتخلص لك وتشيلك في عينيها، دي طبيعة المرأة الطبيعة برمجتها تحافظ على أسرتها، لأني عايش في إنجلترا اتجوزت إنجليزية ومفيش أحن منها".

وآخرون شاركوا بطريقة كوميدية ساخر واستعان بعضهم ببعض الكوميكسات، حيث شاركت "نور" بكوميك من مسرحية "العيال كبرت" معلقة: "لا والشهادة لله الاجانب هتقطع نفسها عليك ياللي بتقول الأجنبية"، أما حسني ثروت يقول: "هو أنا في مصرية معبراني علشان تعبرني الأجنبية".

كما شارك "سمسم" بصورة من مسرحية "سك على بناتك" للفنان القدير فؤاد المهندس معلقًا: "بلاها ناديه بلاها سوسو".