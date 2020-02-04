منهم أنجلينا جولي وريانا..نجوم هوليوود بـ"تاتو" عربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

يحظى الوشم بشكل عام على شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وغالبًا ما يكون باللغة الانجليزية، أو رسومات يحبها الشخص، إلا أن عدد من فناني هوليوود اعتمدوا اللغة العربية في رسم التاتوه.

نرصد لكم هذه الرسومات العربية، بحسب ما أوضح موقع "scoopempire".

أنجلينا جولي

تمتلك أنجلينا جولي العديد من الوشم في جميع أنحاء جسدها، من بينهم وشم باللغة العربية وهو "العزيمة".

زوي سالدانا

وشمت الممثلة والراقصة الأمريكية زوي سالدانا، قدميها اليمنى باللغة العربية، من كلمتين تتوسطهما حروف عربية.

والوشم العربي، هو "أريد" في الكلمة الأولى، و "اسألها" في الكلمة الثالثة، أما الحروف فهي ي، و.

سيلينا جومز

نقشت سيلينا جومز، جملة "أحب نفسك أولًا"، على كتفها الأيمن.

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كيم رايدر

كتبت المغنية البريطانية، اسم أطفالها باللغة العربية على كتفها الأيسر، ديفيد وإيميلي.

زوي كرافيتز

كتبت زوي كرافيتز، وشم باللغة العربية، ولكنه ليس صحيح نحويًا، كانت الجملة هي "دع الحب القاعدة".

زلاتان إبراهيموفيتش

لقد أحب لاعب كرة القدم هذا لقبه "ابراهيموفيتش"، لدرجة أنه وضعه دائمًا على ذراعه باللغة العربية.

زين مالك

كتب المغني البريطاني من أصل باكستاني، زين مالك اسم جده 'Walter' باللغة العربية على صدره.

كريستينا بيري

واتخذت المغنية الأمريكية كريستينا بيري، كلمة "مكتوب" وشمًا على يديها.

ريانا

وكتبت الفنانة الأمريكية، ريانا، على الجانب الأيمن من القفص الصدري، جملة "الحرية في المسيح".