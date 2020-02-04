النجمات العربيات في فساتين سهرة أوف شولدرز على الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2020 04:43 مساءً - منذ مواسم عدة دخلت الفساتين الأوف شولدرز أو المكشوفة الأكتاف، إلى الموضة ومازالت مستمرة إلى اليوم، على اعتبار أنها من أجمل الصيحات وأكثرها أنوثة، لا سيما على فساتين السهرة، فهي تُبرز مفاتن المرأة بطريقة راقية بعيدة عن الابتذال، وقد شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات العربيات، وقد اعتمدن موضة الفساتين الأوف شولدرز في مناسبات مختلفة بألوان وقصّات متنوعة، وآخرهنّ كانت أحلام في حفلها في السعودية، فمن برأيكِ بدت الأكثر أناقة في هذه التصميمات؟





أحلام في فستان أوف شولدرز من زهير مراد:

أحلام في فستان سهرة اوف شولدرز





إحدى أجمل اطلالات أحلام التي تألقت بها في الفترة الأخيرة، وكانت عبارة عن فستان سهرة فخم من تصميم زهير مراد Zuhair Murad مصنوع من قماش المخمل باللون الأسود وبقصة الأوف شولدرز الملكية، التي ناسبت أحلام وناسبت قوامها، وقد زينت الاطلالة بمجوهرات ماسية فاخرة مرصعة بأحجار الزمرز الخضراء.

تابعي المزيد : استوحي من النجمات العربيات فساتين أوف شولدرز جريئة



سيرين عبد النور في فستان أوف شولدرز من نيكولا جبران:

سيرين عبد النور في فستان اوف شولدرز من أسود





أطلّت سيرين عبد النور مؤخرًا في اطلالة مميزة في الأسود في إحدى المناسبات على السجادة الحمراء، وقد اختارت فيها فستانًا بتصميم لافت حمل توقيع نيكولا جبران Nicolas Jebran بقصة الأوف شولدرز، وقد ناسب سيرين وقوامها الممشوق كثيرًا، وقد اختارت معه أقراطًا ماسية ناعمة وشنطة يد براقة على شكل نجمة ذهبية.

تابعي المزيد : أجمل فساتين زفاف ذات طابع أنثوي 2020





درة زروق في فستان أوف شولدرز باللون الزهري:

درة زروق في فستان اوف شولدرز باللون الزهري





شاهدنا درة زروق مؤخرًا في اطلالة أنثوية حالمة، وقد اختارت فيها فستان سهرة باللون الزهري بقصة الأوف شولدرز الأنيقة، تنورته منسدلة مصنوعة من طبقات من القماش المطوية على بعضها البعض، وقد اختارت معه عقدًا وأقراطًا ماسية ناعمة.

Advertisements

تابعي المزيد : أزياء اوف شولدرز على طريقة النجمات العربيات



كارمن سليمان في فستان أبيض أوف شولدرز:

فستان أبيض أوف شولدرز اختارته كارمن سليمان



لوك شبابي ومميز تألقت به كارمن سليمان، حيث اختارت فستان سهرة باللون الأبيض بقصة الأوف شولدرز، تصميمه غير متناظر ما أعطاه الطابع العصري، وقصته ضيقة مع فتحة طويلة على الساق، وقد نسقت معه اكسسوارت ذهبية بارزة.



فساتين أوف شولدرز موضة هذا الموسم، كانت خيارات النجمات العربيات في مناسبات مختلفة، شاهدي الصور واختاري الاطلالة الأجمل والأكثر أناقة برأيِك.

تابعي المزيد : موضة تعشقها دانييلا رحمة... اكتشفيها بالصور