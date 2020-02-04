إميلي راتجكوفسكي بفساتين السهرة والسبور... أناقة متناهية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2020 04:43 مساءً - إميلي راتجكوفسكي عارضة أزياء وممثلة، أصبحت من أكثر النجمات شهرة في عالم هوليوود. تتميّز باطلالاتها الترندي والكاجوال، والتي تشبه إلى حدّ بعيد اطلالات اللايدي ديانا بحسب خبراء الموضة. إميلي أنيقة أيضًا بفساتين السهرات كما تبدو على السجادة الحمراء؛ لقطات الكاميرا طاردتها خلال إطلالاتها السبور في شوارع نيويورك، حيث ظهرت بستريت ستايل أنيق ترند وناعم. ونحن جمعنا لها إطلالات بفساتين السهرة. تصفّحي معنا اطلالاتها هنا، واستفيدي منها لأفكار تتعلّق بمشاويركِ السبور مع الأصدقاء، أو خلال مرافقتكِ لكلبكِ حتى؛ يمكنكِ أيضًا الاستفادة من اطلالاتها في السهرات.

إميلي راتجكوفسكي على السجادة الحمراء

إميلي راتجكوفسكي بإطلالات للمناسبات

أثبتت إميلي راتاجكوفسكي أنها ليست فقط ممثلة وعارضة، بل فاشينيستا تعرف جيدًا كيف تنتقي ملابسها_ طبعًا باسلوب مثير: من الفساتين الفضفاضة على السجادة الحمراء إلى ستايلها السبور، أتقنت فن أسلوب "القنبلة" في كل مناسبة، بخاصة بتفضيلها للـ crop shirts كما تظهر في معظم صورها. وهي لا تعتمد الماركات دائمًا، فلطالما ظهرت بفساتين لا يتجاوز سعرها الـ 50 دولارًا، حيث أطلّت بفستان من زارا خلال حفل BAZAAR ضمن فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك العام الماضي. من أجمل تنسيقاتها، كان خلال حفل لتوزيع جوائز لمدوّنات الموضة عام 2019، حيث فاجأت الجميع باطلالة من الكمّ البوف الضخم، الذي أصبح ترند في 2020. إميلي أكملت اطلالتها باكسسواراتها المطابقة للتوب بحقيبة من The Row وصندل Tabitha Simmon الذهبي.

إميلي راتجكوفسكي

كما لفتنا فستانها البليسيه الأصفر خلال حفل زفاف مارك جاكوبس في نيويورك. عام 2018 أبهرت إميلي الحضور حفل توزيع جوائز GQ رجال العام: طريقة تنسيقها للملابس المطبعة كانت مذهلة بتصميم الياقة من PacoRabanne. في العام نفسه جمّلت فستانها الذي ارتدته من تصميم أوسكار دي لارنتا بصندل مع ربط، زاد الفستان فخامة، وذلك خلال حفل لليونيسيف. من أجمل الاطلالات أيضًا فستان المخمل للمصمم زاك بوزان في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2018 أيضًا.

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إميلي راتجكوفسكي في ستايل لايدي ديانا السبور

إميلي راتجكوفسكي بإطلالات سبور

خبراء الموضة العالميون يشبّهون ستايل إميلي باللايدي ديانا، بخاصة في ما يتعلق باطلالاتها السبور، وعندما ترتدي سترات كبيرة الحجم، وجينز. كاميرات الصحافيين رصدتها في وسط مدينة نيويورك تمشي مع كلبها كولومبو.

الإطلالات التي لفتتنا:

*المعطف الأنيق من الجلد الأسود وتوب مزيّن بطبعة الحمار الوحشي، وطقم أسود، وحذاء أحمر من سيلين مع إصبع قدم مربع حاد.

*اطلالة لافتة بتوب أبيض وجينز ذي خصر عالٍ من Re / Done، وزوج من الأحذية من الجلد المدبوغ من الخروف من Rag & Bone، وحزام جلدي أنيق.

*اطلالة من تصميمها: صمّمت إميلي اطلالة من علامتها التجارية الخاصة Inamorata، مع حزام جلد بني وحقيبة طباعة ثعبان، وأحذية جورب بيضاء أثناء تجوالها في نيويورك.