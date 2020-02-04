تعلمي طريقة تنسيق ملابس شتوية للسفر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2020 04:43 مساءً - خلال موسم الشتاء، تفضّل الاكثرية اختيار ملابس مريحة للسفر.

لمن تجد صعوية في الامر، هناك العديد من الإطلالات العصريّة و التي يمكنكِ اعتمادها خلال رحلاتكِ، خاصّةً أنّ أزياء السفر يجب أن تجمع بين الراحة والبساطة.



اليكِ بعض النصائح التي تساعدك على السفر بأناقة وراحة في نفس الوقت.

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طريقة تنسيق ملابس شتوية للسفر

تنسيق سويت شيرت مع بنطلون جينز



في البداية لابد أن تعلمي الوجهة التي تسافرين إليها ودرجات الحرارة بها، ومن ثم ستحددين الملابس الذي سترتدينه، فإذا كان وقت وصولك درجة حرارة المنطقة الأخرى أكثر برودة، فهنا عليك أن تصطحبي جاكيت ثقيل معك أو بالطو.

أيضا حاولي قدر الإمكان السفر ببنطلون لأنه عملي وأكثر راحة، كما أنك ستتمكنين من تنسيق أكثر من قطعة معه بكل سهولة. البنطلون الجينز قطعة لا غني عنها في أي سفر.

كارديغتن طويل



اختاري ألوان محايدة مثل البيج والرمادي والأسود في السفر لأنها لا تقيدك، كما أنها ستسهل عليك عملية تنسيق الألوان وإذا حدث أي ظرف طارئ فلن يظهر عليها الاتساخ سريعا وبهذا ستضمنين أناقتك طوال السفر

السكارف من القطع المريحة والتي يجب أن تكون معك في السفر، لأنها ستعطيك مزيدا من الدفء. ولا تنسي الحذاء المريح ويفضل أن يكون رياضيا.



شاهدي الصور واحصلي على أفكار عملية وأنيقة لتنسيق ملابس السفر في الشتاء.

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