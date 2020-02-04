العبايات الـ Wrap لاطلالة أكثر رشاقة لصاحبات الوزن المتوسط

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2020 04:43 مساءً - الأزياء بقصّات الـ Wrap المختلفة تبدو أكثر أناقة ومُلفتة بالنسبة للكثير من الصبايا، لأنها تعتمد في الأساس على تصميم مائل قليلا ومشدود يجعل شكل الجسم يبدو أنحف وبالتالي اطلالة أكثر رشاقة.

واليوم اخترنا لكِ موديل عبايات الـ Wrap إذا كنتِ تبحثين عن تصاميم تمنحكِ لمسة أكثر رشاقة، وإليكِ التفاصيل...



العبايه الفستان بقصّة الـ Wrap مع حزام الخصر

العبايه الفستان بقصّة الـ Wrap مع حزام الخصر





عبايه abayasboutique من التصاميم التي تناسب صاحبات الوزن الممتليء تحديدًا جسم الكمثرى، مع خامة الساتان الحريرية المنسدلة، وحزام الخصر العريض، وقصَة الـ Wrap، لاطلالة أكثر رشيقة من الدرجة الأولى.

من الممكن أن تعتمديها بمناسبات بعد الظهر، مناسبة للصبايا الشبابات بعمر العشرين والثلاثين، نسقيها مع حجاب أبيض، وكلتش أسود، وحذاء الميول الأبيض لاطلالة محايدة.

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عبايه واسعة بألوان عصرية بتصميم الـ Wrap

عبايه واسعة بألوان عصرية بتصميم الـ Wrap





أما هذا الموديل من harlienz، فهو مناسب أكثر لصاحبات الوزن المتوسط والزائد، خاصًة أن خامة العبايه تخفي عيوب الجسم، مع القصَة المائلة للعبايه المفتوحة، بجانب الألوان العصرية للمسة شبابية.

اعتمديها مع اكسسوارات بسيطة جدًا، حتى تتناسب مع الألوان الكثيرة الموجودة بالموديل، ولا تبدين متكلفة باطلالتكِ.

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العبايه السوداء بتصميم الـ Wrap

العبايه السوداء بتصميم الـ Wrap





هذا الموديل للعبايه السوداء من abayanoir هو الأكثر أنوثة، مع قصَة الـ Wrap للجزء العلوي للفستان مع خامة الفيلفت، مناسبة أكثر لشتاء 2020، وينسدل الجزء الباقي بقصّة واسعة.

هذا الموديل مناسب لصاحبات الذوق المخملي، اعتمديه مع حجاب باللون الأسود، وكلتش مطرز بالورود، أو شنطة بيد معدنية من ماركتكِ المفضلة.

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العبايه بتصميم مائل مع الخطوط الهندسية

العبايه بتصميم مائل مع الخطوط الهندسية





اختيار موديلات الـ Wrap لا تعتمد فقط على القصّة المائلة بالعبايه، بل يمكن استخدام الخطوط الهندسية المائلة مع النقوشات، تحديدًا مع تصاميم العبايات المفتوحة كهذا التصميم من elegance abaya، والمميز بهذه الموديلات أنها تمنحكِ اطلالة رشيقة وعملية، بالإضافة أنها من الصيحات العصرية لموديلات عبايات 2020.

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