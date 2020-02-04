أزياء محجبات باللون الأزرق الكلاسيكي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2020 04:43 مساءً - الأزرق الكلاسيكي من الدرجات الأنيقة والناعمة التي يمكن للصبايا أن تعتمدها بكل ثقة، كما أنه من الألوان الدارجة في شتاء 2020، ولهذا كان هو خيارنا اليوم لكِ الخليج 365 لإطلالة مميزة بالموسم، وتحديدًا أزياء المحجبات، وطريقة تنسيق هذا اللون مع باقي القطع لديكِ.





البدلة الكاملة باللون الأزرق الكلاسيكي

البدلة الكاملة باللون الأزرق الكلاسيكي





من الفاشينيستا دلال الدوب أعجبنا البدلة الكاملة من الأزرق الكلاسيكي، اختارتها كإطلالة لأزيائها بأوقات السفر، مع تصميم مميز يجمع بين النمط العصري والكلاسيكي، ولكنها نسقتها بطريقة كاجوال مع السنيكرز الأبيض، وتيشرت للمسة أكثر عملية.

يمكنكِ اعتماد هذا اللوك بإطلالتكِ النهارية بكل ثقة، مع شنطة متوسطة الحجم، أو اختاريه لإطلالة مبهجة في العمل.

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الفساتين باللون الأزرق لاطلالة أنثوية

الفساتين باللون الأزرق لاطلالة أنثوية





ليس هناك أجمل من اعتماد الأزرق الكلاسيكي بالفساتين العصرية، كهذا اللون من الفاشينيستا سهى مات، بهذا الموديل الجذاب، مع حزام الخصر.

وقد اختارت اللون البيج النود لتنسيقه مع الأزرق، باختيار حجاب وشنطة وجزمة بدرجات البيج، وهو من الدرجات التي ننصحكِ باعتمادها مع هذا اللون، للمسة عصرية.

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البلوفر الصوف مع البنطلون بدرجات الأزرق الأنيقة

البلوفر الصوف مع البنطلون بدرجات الأزرق الأنيقة





أما سمر البارشا، فقد ارتدت ستايل كاملا بهذا اللون مع اختلاف الدرجات، باعتماد بلوزة صوف طويلة مع رقبة عالية، وبنطلون كلاسيكي قصير نسبيًا، وجزمة مدببة من الأمام بدرجات الأبيض، وأكملت اللوك بشنطة الدلو باللون الأرجواني الفاتح، لتضيف لمسة مخملية للوك.

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كنزة الصوف باللون الأزرق لإطلالة شبابية

كنزة الصوف باللون الأزرق لإطلالة شبابية





لتنسيق عملي وجذاب بالوقت نفسه، فكري في كنزة الصوف باللون الأزرق، كهذا اللوك من الفاشينيستا سينا سيفير، لتكون إطلالتكِ السريعة بأي مشوار نهاري، وبالوقت نفسه لن تتخلي عن أناقتكِ، مع إطلالة ملفتة للأنظار.

من الممكن أن تعتمديها مع السنيكرز بألوانكِ المفضلة، والجينز الفاتح لتدرج مميز بالألوان، فالأزرق الكلاسيكي من الدرجات التي تتناغم مع الدرجات المختلفة من الألوان السماوية.

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