مرض نادية لطفي قبل وفاتها.. أعراض وأسباب وعلاج الالتهاب الرئوي الحاد

رحلت الفنانة نادية لطفي، عن عالمنا، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث مكثت في أحد مستشفيات المعادي، مؤخرًا، عقب معاناتها من بعض الأمراض أبرزها الالتهاب الرئوي الحاد.

وهو التهاب في إحدى الرئتين أو كلاهما، بسبب تمكن البكتيريا والفيروسات والفطريات، من الجسم ومهاجمته، حيث تمتلئ الحويصلات الهوائية بسوائل، ما يجعل التنفس صعبًا.

كما أنه واحد من الأمراض المُعدية بسبب استنشاق القطيرات المحمولة بالهواء، من العطس أو السعال، أو حتى عن طريق ملامسة الأسطح أو الأشياء الملوثة بالبكتيريا أو الفيروسات، التي تسبب الالتهاب الرئوي.

أسباب الالتهاب الرئوي

الفيروسات

تُسبب عادًة الفيروسات المُسببة لنزلات البرد والأنفلونزا، التهابا في الشعب الهوائية، وعادًة المضادات الحيوية لا تعالج تلك الفيروسات على الفور.

التلوث

يمكن أن يسهم تلوث الهواء، والأتربة، أو الغازات السامة في البيئة أو مكان العمل، في الإصابة بهذه الحالة.

ضعف الجهاز المناعي

يعد كُبار السن والأطفال، أكثر عُرضة للعدوى إذ يعانون من بضعف الجهاز المناعي.

التعرض لمهيجات الرئة

مثل استنشاق الأبخرة الكيميائية.

ارتجاع المعدة

قد تؤدي النوبات المتكررة لحُرقة المعدة الحادة إلى التهاب الشعب الهوائية.

أعراض الالتهاب الرئوي

السعال الذي قد ينتج البلغم.

حمى.

التعرق أو القشعريرة.

Advertisements

ضيق في التنفس يحدث أثناء القيام بالأنشطة العادية أو حتى أثناء الراحة.

ألم في الصدر يكون أسوأ عندما تتنفس أو تسعل.

مشاعر التعب أو التعب.

فقدان الشهية.

الغثيان أو القيء.

الصداع.

علاج الالتهاب الرئوي

تناول جرعة المضادات الحيوية الكاملة بحسب وصف الطبيب.

الإكثار من الراحة ومن شرب السوائل لتجنب الجفاف.

معالجة السعال.

تجنب تدخين السجائر، أو التدخين السلبي.

الحصول على اللقاح المناسب إذا بدأ ظهور أعراض المرض.