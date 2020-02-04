الامارات | باكستانية تنتقم من رجل حاول اغتصابها.. لن يكررها

شكرا لقرائتكم خبر عن باكستانية تنتقم من رجل حاول اغتصابها.. لن يكررها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الشرطة الباكستانية اليوم أن امرأة قطعت العضو الذكري لرجل اتهمته بمحاولة اغتصابها.

وقال المسؤول بالشرطة محمد إلياس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المرأة البالغة من العمر 25 عاماً استخدمت سكيناً للدفاع عن نفسها من محاولة الاعتداء عليها من قبل رجل اقتحم مسكنها بإقليم البنجاب وسط البلاد.

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وروت المرأة للشرطة أنها كانت بمفردها عندما اقتحم الرجل منزلها، وحاول شل حركتها. بعد ذلك أسرعت إلى المطبخ، وأحضرت سكيناً وقطعت عضوه الذكري عندما حاول مرة أخرى مواقعتها بحسب إلياس، مستشهداً برواية المرأة.

وأضاف إلياس أنه يجري الآن علاج الرجل (28 عاماً) في المستشفى الكائن بمدينة فيصل آباد، وأنه سيتم استجوابه فور تحسن حالته.

يذكر أن مئات من النساء يتعرضن للاغتصاب في باكستان سنوياً، لكن نادراً ما يعاقب أولئك الذين يرتكبون جريمة الاعتداء الجنسي بسبب ضعف القوانين والاجراءات المعقدة للدعاوى القضائية.