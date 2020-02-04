هذه قواعد الموضة القديمة التي لم يعد عليكِ التقيّد بها تعرفي عليها

إذا كنتِ تتلقّين انتقادات بسبب أسلوبكِ في الأزياء وتنسيقكِ للملابس، فهذا المقال لكِ. من المحتمل أنّك ما زلت تتقيّدين بقواعد الموضة التي باتت قديمة. من الآن وصاعداً، اكسري حاجز قواعد الموضة ونسّقي إطلالاتكِ بالأسلوب الذي يناسبكِ. إليكِ أبرز 5 قواعد في الموضة لم يعد عليكِ التقيّد بها:

اعتماد نقشة موحّدة في إطلالة واحدة

هذه القاعدة لم تعد حكر للتمتّع بإطلالة مرتّبة. اعتماد نقشات عدّة في إطلالة واحدة، قد يتطلّب أحياناً البراعة في التنسيق. إذا كنتِ صاحبة أسلوب جريء وتشعرين بأن لديكِ ما يكفي من المهارة لتحقيق تنسيق مرتّب من خلال المزج بين النقشات، فاكسري الروتين في إطلالاتكِ ونكّهي لوكك من خلال اعتماد هذا المزيج. نسّقي مثلاً نقشة المربّعات الصغيرة مع نقشة الخطوط العمودية أو نقشة جلد الأفعى مع طبعة الورود الصغيرة.

اعتماد الحذاء والحقيبة بلون موحّد

من قواعد الموضة التقليدية التي عليكِ التخلّي عنها هي تنسيق لون حقيبتكِ مع لون حذاءك. اعتمدي الحذاء والحقيبة التي تحلو لكِ ونسّقي الألوان التي تتراوح مع بعضها وتمتّعي بإطلالة عصرية بامتياز.

أقرأ أيضًا:

اعتماد التصاميم الرياضية في فقط لممارسة التمارين

إذا اردت اتّباع قواعد الموضة، فعليكِ فقط اعتماد الملابس الرياضية أثناء ممارستكِ للرياضة، لكن في الآونة الأخيرة القاعدة تغيّرت. الإطلالات ذات الطابع الرياضيّ تبرز بثقة تامة في عروض دور الأزياء العالمية وإطلالات النجمات ومدوّنات الموضة. اعتمدي حذاء سنيكرز مع فستان ذي قصّة كلاسيكيّة، أضيفي سترة باركا، أو جوارب غرافيكيّة، كما ويمكنكِ تنسيق حذاء رياضي مع بليزر وقميص وجينز أو يمكنكِ تنسيق هودي مع تنورة ذات طيّات.

Advertisements

اعتماد الصندال من دون الجوارب

هذه القاعدة أصبحت في الماضي. أمّا الآن، فتميّزي عن سائر صديقاتكِ ونسّقي جوارب النيلون الطويلة مع الصندال. نعم، تنسيق غريب، لكن من المؤكد أنّه سينقل إطلالتكٍ إلى مستوى آخر. اختاري الجوارب الملوّنة أو المطبّعة ونسّقيها مع صندالكِ الصيفي لتتمتّعي بلوك عصري. إذا كنتِ من السيّدات صاحبات الستايل الكلاسيكي، اعتمدي الجوارب بلون أساسيّ كلاسيكيّ. أما إذا كنتِ من صاحبات الستايل العصري، فاختاري الجوارب بنفس لون حذاءكِ أو اختاريها بلون ثاني يتضارب مع الأوّل. أما إذا كنت من صاحبات الستايل الجريء، فلا تترددي في تنسيق الجوارب الملوّنة والمطبّعة مع صندال مطبّع أيضاً. للوك كاجوال، اعتمدي هذا المزيج مع شورت وهودي واختاري صندال ذي كعب مسطّح. للوك كاجوال شيك ارتدي تنورة وقميص حريري مع هذا التسيق. أمّا للوك شيك، فاختاري فستان من الساتان أو فستان مطرّز بالحبيبات البرّاقة مع جوارب النيلون والصندال.

اعتماد الأقراط الظاهرة أو القلائد الكبيرة

من المعروف بأنه ليس عليكِ تنسيق أقراط ملفتة أثناء ارتداءكِ للقلائد الكبيرة. هذا الموسم، اعتماد قلائد عدّة متفواتة بالطول والحجم مع أقراط كبيرة، يعتبر من آخر صيحات الموضة. اعتمدي الأقراط والقلائد المرصّعة لسهراتكِ مثلاً واعتمدي تلك الشبيهة بالسلاسل لإطلالاتكِ النهارية.

عدم اعتماد الأكسسوارات الذهبية مع الأكسسوارات الفضية

عليكِ التخلّي بتاتاً عن هذه القاعدة. تنسيق اللونين الذهبي والفضي أو مزجهما في قطعة مجوهرات واحدة لم يعد غير تقليدي. اكسري روتين إطلالتكِ واتّبعي أسلوب مرح وجريء في تنسيق أكسسواراتكِ.

وقد يهمك أيضًا: