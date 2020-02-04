طليقة علي ربيع تنشر فيديو لطفلتها وهي تغني "بهوايا".. ومتابعين: نسخة من أبوها

شاركت ندى محمود طليقة الفنان علي ربيع، متابعيها، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطعين فيديو لابنتها "مليكة" وهي تغني المهرجان الشعبي "بهوايا"، وأغنية "يا ستار" للفنان محمد حماقي.

وثقت ندى حركات طفلتها مليكة الطفولية، في مقاطع فيديو وهي تطلب منها أن تضحك حتى تصورها، وعلقت على الفيديو قائلة: "بفكر أقدملها في فويس كيدز".

وتلقت ندى العديد من تعليقات متابعيها ما بين الإعجاب بالطفلة الصغيرة وتشبيه البعض لها بتقليدها حركات والدها الفنان علي ربيع، نجم مسرح مصر: "ربنا يباركلك فيها تشوفيها أحلى عروسة"، "نفس حركات ربيع وضحكته"، "كلها باباها"، "تشوفيها أحلى مليكة في الدنيا"، "امتى آخر مرة علي ربيع شافها".

زوجة علي ربيع تتحدث عن انفصالها

ويذكر أن ندى تحدثت مؤخرًا، مع متابعيها عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام"، عن انفصالها من زوجها نجم مسرح مصر.

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وحرصت ندى، على الإجابة عن مختلف الأسئلة التي توجه لها، فسألها أحد الأشخاص: "إيه اللي استفدتيه من تجربتك اللي فشلت وإيه اللي ناويه تعمليه بعدين"، فعلقت قائلة: "اتعلمت حاجات كتير أوي وفهمت أن اللي جوه غير اللي بره مش دايما اللي ظاهر حقيقي الصور والفيديو مش بيبنوا الحقيقة وراء كل حقيقة حقيقة".

ندى تنفصل عن علي ربيع بسبب والدته

ويذكر أن ندى محمود انفصلت عن ربيع إبريل الماضي، وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت عبر موقع الصور "إنستجرام" عن رغبة الانفصال عنها، بسبب مشكلاتِ عدة نسبتها لوالدته.

وكانت والدة ندى أدلت بتصريحات لـ"هُنّ"، قائلة: "والدة علي عاوزة رأيها يمشي دايمًا، والمشاكل مع بنتي من أول الجواز، وكنا بنقول زيها زي كل البيوت، بس الموضوع زاد عن حده، طردها في عز الفجر، وكانوا عاوزين ياخدوا بنتها منها، وفي الآخر سابوها لها".

وعن قرار الانفصال، قالت: "علي بلغنا حينها إنّ والدته مش عاوزة الجوازة دي تستمر، ومش عاوزة بنتي تاني".