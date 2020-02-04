والدة بطلة سباحة كفيفة: كنت عايشة الـ10 سنين اللي فاتوا ليها مش ليّا

قالت مي إبراهيم والدة البطلة المصرية تيوانا، الطفلة التي تحدت إعاقتها بالفوز بكأس مصر لسباحة المكفوفين، إنّ اهتمامها بالطفلة جاء منذ ولادتها وبعد معرفتها بكونها من ذوي الإعاقة: "كنت عايشة الـ10 سنين ليها مش ليّا، كانت بتعيش في الميّة ونفسها طويل جدا".

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وأضافت إبراهيم خلال استضافتها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنّها كانت تخشى من ولادة ثانية حتى لا تستطيع الاعتناء بـ"تيوانا" بعد وصول مولودتها الثانية: "قررت أخلف تاني بعد ما شوفت أمهات أصحاب الهمم عندهم كذا طفل وقادرين يراعوهم، وأكثر ناس مبتسمة للحياه هما دول".

وأوضحت أنّ دراستها في علم النفس ساعدتها على التواصل مع المبتكرين ومن لديهم رؤى مختلفة لمراعاة ابنتها: "ساعدني أتابع مع الناس الشطار، ومش بمشي على كلام الناس اللي مش مقتنعة بيهم، ولو فيه حاجة هتأذيها نفسيا بنسبة ضعيفة عمري ما أجي عليها أبدا".

وأكدت أنّها ربت بداخلها التعليم المستمر بشكل فردي منذ أن كان عمرها 6 سنوات: "هي عندها نسبة في التأخر الذهني، واعتمدت أنها تتعلم من خلال المحاولة والخطأ، والخطأ بيعلم أكثر".