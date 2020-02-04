ليه بتكبر بسرعة؟.. ميريام فارس تحتفل بعيد ميلادها ابنها جادن

بمجموعة من الصور المختلفة مليئة بالمرح والسعادة، شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد ميلاد صغيرها جادن، الذي أتم عامه الـ4.

علقت "ميريام" على الصور قائلة: "بتمنالك كل شي حلو بالدنيا يا حبيب قلبي، صار لي 4 سنين ما بشوف الفرحة والأمل إلا من عيونك، أنت دنيتي وحياتي وفرحتي، عقبال المية يا ماما".

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واستكملت المطربة اللبنانية رسالتها باللغة الإنجليزية: "صغيري جادن أصبح 4 سنوات، لماذا تكبر بهذه السرعة، فأنت حقًا رجلًا صغيرًا الآن، فخورة بك دوما لأنك تمنحمي المرح والقوة والسعادة كل يوم، أحبك جدا وكل عام وأنتم بخير".

وتلقت "ميريام" العديد من تعليقات متابعيها: "ربي يخليكم لبعض"، "يارب تفرحي بيه دايمًا"، "العمر كله يارب".

يذكر أن ميريام فارس، تزوجت في عام 2014 من رجل الأعمال الأمريكي ذي الأصول اللبنانية، داني ميتري، وأنجبت منه ابنهما جادن.