الامارات | الموت يفجع الفنانة سعاد عبد الله والدفن في أميركا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الإعلامية فجر السعيد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وفاة الشقيق الوحيد للفنانة الكويتية سعاد عبد الله.

وقالت فجر السعيد: "خالص العزاء للإعلامية القديرة الأستاذة أمل عبدالله والفنانة الأسطورة سعاد عبدالله بوفاة أخيها الوحيد سالم عبدالله الحمد".

وأضافت فجر السعيد قائلة: "الوفاة حدثت في أميركا .. ولقد غادرت أم طلال وأولادها لحضور مراسم الدفن بناءً على طلب الفقيد أن يدفن هناك.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. والله يصبركم على فراقه".

وكان آخر ظهور للفنانة الكويتية سعاد عبد الله من خلال مداخلة هاتفية أجرتها أسرة برنامج "عالسيف" خلال حلقة عرضت منذ أيام قليلة وكان ضيفها الفنان الكويتي إبراهيم الصلال، وقالت: "في الأيام الخوالي من الجيل الذهبي كان الوضع في الوسط الفني مختلفًا تماما" Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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