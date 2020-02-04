غياب واضح للأحجام الصغيرة في أنماط حقائب اليد لعام 2020

بالنظر إلى العقد الماضي، يمكننا أن نتذكر بعض أنماط حقائب اليد المثيرة للاهتمام، من حقائب الفيل لعلامة لويفي، حقائب على شكل الكلب الألماني من توم براون، وسلة تسوق من شانيل، وظهرت على المدرجات حقائب ضخمة جدا وأخرى لا تسع أي شيء، ومع انطلاق عقد جديد فما أنماط الحقائب التي ستتألق في دائرة الأضواء؟.

اكتشفي معنا أبرز أنماط حقائب اليد لعام 2020، والتي ستحملها معظم النساء الأنيقات إلى كل مكان في الأشهر القادمة:

الحقائب اللينة الكبيرة الحجم

للحصول على أحد أهم اتجاهات حقائب اليد لسنة 2020، يتطلع الجميع إلى المدير الإبداعي لعلامة بوتيغا فينيتا، دانييل لي، الذي أثر في مستقبل العلامة التجارية بشكل كبير، لتُصبح إكسسوارتها الأكثر شعبية وأناقة، وحسب إريكا روسو، نائبة الرئيس ومديرة قسم الإكسسوارات والجمال في متاجر Bloomingdales، فقد كان لدانييل تأثير هائل على سوق الإكسسوارات، ويمكن الشعور بهذا التأثير في تصاميمه الجديدة للعلامة التجارية التي تحتفل بالحشو والحجم، ولسنة 2020 قدم الحقيبة الجلدية الكلاسيكية المنسوجة في نسخة مبطنة، وهي الحقيبة المميزة التي حملتها أشهر النجمات والفاشينيستات منذ بداية السنة الجديدة.

وحسب إطلالات ستايل الشارع خلال أسبوع الموضة في باريس وكوبنهاغن، فإن الحقائب اللينة ذات الحجم الكبير ستكون من أبرز صيحات هذه السنة، خصوصا العملية منها والعصرية والتي تأتي سواء على شكل توت أو كلاتش.

حقيبة الكلاتش Pouch

بينما اجتاحت صيحة الحقائب الصغيرة ذات المقبض العلوي ساحة الموضة في عام 2019، فإن هذا العام سيحل محلها نمط الكلاتش Pouch، باعتباره "العنصر الذي لا بد من امتلاكه خلال عام 2020 حسب أشهر مجلات الموضة، ولا يمكننا أن نتكلم عن الكلاتش Pouch دون الرجوع مرة أخرى إلى تصاميم دانييل لي، الذي كان السبب وراء ظهور هذا النمط عندما أصدر للمرة الأولى نسخة عصرية وأنيقة لعلامة بوتيغا في العام الماضي، وبعد أن حصد شعبية واسعة أصبح متاحا في كل مكان بأسعار وأشكال وأحجام متنوعة.

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وقدمها المصمم لهذه السنة في شكل شبيه بالكرواصون، إلى جانب تصميم دريز فان نوتن الذي يأتي على شكل مغلف منتفخ قابل للطي، ويمكنك حمل هذه الحقيبة خلال النهار بدلا من إبقائها كإكسسوار مسائي.

حقيبة هوبو الحديثة

إذا كنت لا تحبين حقائب الكلاتش، يمكنك تجربة حقيبة هوبو المعروفة بصورتها الظلية المترهلة وحزام الكتف؛ إذ سنشهد هذه السنة عودتها بقوة، وستأتي في مواد وأنسجة جديدة مثل شكل الموز من ريجينا بيو أو بطابع المينيماليست من By Far على سبيل المثال لا الحصر، كما أن صورتها الظلية الضخمة والمريحة تجعلها الحقيبة العملية المثالية لتخزين جميع احتياجاتك اليومية.

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