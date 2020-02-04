بـ"الجرائد أو المدفأة".. 6 طرق طبيعية للتخلص من رائحة الأحذية الكريهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
رائحة القدم الكريهة التي تنبعث من الأحذية تعتبر من المشكلات الشائعة التي تتسبب في إزعاج الكثير، ويرجع أسبابها إلى تعرق القدم وارتداء الشربات والأحذية الرديئة.
في هذا الصدد نقدم لك أهم الطرق البسيطة التي تخلص من تلك الرائجة، وفقا لما ذكر موقع "misterminit":
1- وضع الحذاء بالقرب من المدفأة أو في مكان مشمس، حث يساعد ذلك على منع نمو البكتيريا التي تسبب الرائحة.
2- يمكنك تجميد الحذاء ذو الرائحة الكريهة من خلال وضعه في كيس بلاستيك في الفريزر لمدة يوم واحد، ما يؤدي إلى قتل البكتيريا المنتجة للرائحة.
3- يمكنك استخدام قشر الليمون أو البرتقال، ووضعه داخل الحذاء ذو الرائحة الكريهة، وتركه لمدة يوم، حيث إن قشر الحمضيات له رائحة رائعة تخلصك من الرائحة الكريهة للحذاء.
4- استخدم كيش الشاي بوضعه على الماء المغلي لبضع دقائق ثم انزعه واتركه يبرد لمدة 5 دقائق قبل وضعه في الحذاء وتركه لمدة ساعة.
5- يمكنك وضع صودا الخبز في الحذاء ثم تركه لمدة يوم واحد ليمتص الرائحة.
6- استخدم ورق الجرائد بوضعها داخل الحذاء وتركها لمدة يوم كامل، حيث إن ورق الجرائد يعمل على امتصاص الرائحة الكريهة من الحذاء.
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