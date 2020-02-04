تحذير من رجيم البروتين.. يسبب العديد من الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كشفت دراسة حديثة، مخاطر اتباع نظام غذائي يخلو من النشويات ويعتمد بشكل أساسي على البروتينات، بهدف خسارة الوزن وبناء مزيد من العضلات.

وأشارت الدراسة التي أشرف عليها باباك رازاني بروفيسور التغذية بمدرسة الطب في جامعة واشنطن، إلى أن هذه الحمية تسبب العديد من الأمراض التي قد تصيب القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك الأزمات والسكتات.

ويقول "رازاني: "الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين تعمل بشكل واضح على إنقاص الوزن. لقد أصبحت الأكثر شيوعا خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف قائلا: "الدراسات التي اختبرت الحيوانات وبعض الدراسات الأخرى ربطت بين هذا النظام ومشاكل القلب والأوعية الدموية"، حسبما نقل موقع "سكاي نيوز".

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وهذا ما دفع الطبيب وزملاءه لإجراء دراسة موسعة للتحقق من هذا التأثير، بإطعام الفئران جرعات مكثفة من البروتين، ونشروا النتائج في صحيفة "ناتشر ميتابوليزم".

وأعطى الباحثون الحيوانات القارضة 3 أضعاف الجرعة المطلوبة يوميا من البروتين، المقدرة بنحو 40 جراما، وقارنوها بفئران أخرى بنظام غذائي غني بالبروتين والدهون.

وكشفت النتائج أن الفئران التي تناولت نسبا أعلى من البروتين، كانت أكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين بنسبة 30 بالمئة، مقارنة مع الفئران الأخرى المعتمدة في غذائها على بروتين أقل.

ولاحظ الباحثون أيضا ترسبات في الأوعية الدموية لدى فئران نظام البروتين المكثف، قالوا إنها تزيد كثيرا من فرص انسداد الأوعية والأزمات القلبية.

وتعليقا على نتائج الدراسة، قال رازاني: "الدراسة ليست الأولى من نوعها في هذا الصدد، لكنها تقدم فهما أعمق لتأثير الجرعات الزائدة من البروتين على الجسم والقلب".