منها إنقاص الوزن.. فوائد تمارين الكارديو

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قال البروفيسور إنجو فروبوزه إن تمارين الكارديو “Cardio Training” تتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنها تساعد على حرق الدهون ومن ثم إنقاص الوزن، كما أنها تعمل على تقوية جهاز المناعة والجهاز القلبي الوعائي.
وأضاف الأستاذ بجامعة كولن الرياضية الألمانية أن تمارين الكارديو تعمل أيضا على تحسين قوة التحمل وتساعد الجسم على إفراز هرمونات السعادة، ومن ثم الشعور بالاسترخاء والهدوء النفسي، ما يحد من اضطرابات النوم مثلا.
وأوضح فروبوزه أن تمارين الكارديو تشمل القفز بالحبل وركوب الدراجة الهوائية والسباحة والمشي والركض وكذلك التدريب على جهاز المشي “Treadmill”، مشيرا إلى أن هذه التمارين تعتمد على المجهود البدني العالي، ما يعمل على زيادة معدل ضربات القلب والتنفس.
ولتحقيق الاستفادة المرجوة، ينبغي ممارسة تمارين الكارديو بمعدل 3 إلى 4 مرات أسبوعيا، مع مراعاة ممارسة تمارين تقوية العضلات معها واتباع نظام غذائي صحي أيضا.
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