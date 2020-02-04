خبراء ينصحون بعدم حجز فندق من المواقع الإلكترونية: قارن الأسعار فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

من المفترض أن البوابات الإلكترونية لمقارنة الأسعار تجعل حياتك أسهل؛ فقط قم بالبحث عن التواريخ المرغوبة وأفضل الفنادق وسوف تظهر لك صفقات الشقق في الأعلى، أليس كذلك؟

وينوه الخبراء إلى عدم الانخداع. فتقول منظمة "شتيفتونج فارنتست" المعنية بالمستهلك إنه ليس من الواضح دائما لماذا تعرض بعض الفنادق في أعلى القائمة. وأجرت المنظمة مؤخرا تحقيقا شمل 15 بوابة إلكترونية.

وينصح الخبراء بإعادة تنظيم القائمة على سبيل المثال وفقا للسعر. وبعد الترشيح فقط سوف تحصل على أفضل العروض.

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ومن الجدير بالاهتمام أخذ نظرة مباشرة على موقع الفندق المقترح لمعرفة ما إذا كان يمكنه عرض نفس الصفقة أو أفضل منها. ومن حيث المبدأ، يمكن تطبيق هذا على كل أنواع المقارنات عند التسوق إلكترونيا.

وانتبه من البوابات الإلكترونية التي تقول لك إنه لا يوجد سوى غرف قليلة للغاية متاحة في الفترة المرغوبة، فإنها تحاول فقط جعلك تحجز بأسرع وقت ممكن.

وينصح الخبراء بالبحث في بوابات أخرى أو الاتصال بالفندق مباشرة. وفي بعض الحالات سوف يظل هناك غرف متاحة، حتى إذا لم تكن ظاهرة على مواقع مقارنة الأسعار.