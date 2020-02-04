تقنية Brow lamination تجتاح انستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2020 01:43 مساءً - الحواجب "المصفّحة" أو Brow lamination تغزو تطبيق انستقرام، بخاصة في الولايات المتحدة الأميركية ولندن. يكفي أن تبحثي على هذا الهاشتاق Brow lamination لتتبيّني انها ترند المكياج في 2020. البداية لهذه الموضة كانت من روسيا، ثم انتشرت في العالم. هذه التقنية بسيطة جدًّا،عبارة عن: تنعيم الحاجب ورفع الشعر عموديًّا. هكذا تعمل:

تقنية Brow lamination

Brow lamination

بغضّ النظر عن نوع حاجبكِ، رفيع أم قاسٍ، فهو يصلح للخضوع لتقنية الحواجب "المصفّحة". بحسب خبراء التجميل، يمكن أن تتوفّر الحواجب التي لطالما أرادوها في أقل من ساعة. هذه التقنية تخفي الفجوات الصغيرة، وتوهم الناظر بأنّ الحاجب ذات شعر كثيف. معظم اللواتي خضعن لهذه التقنية تبلغ أعمارهنّ بين 30 و50 عامًا، وذلك بعد أن فقدن الكثير من شعر الحاجبين، إمّا بسبب العمر، أو المرض، أو لمجرد إزالة الشعر الزائد. هذا علاج موسّع، بطريقة موقتة، ولكن فعّال لإصلاح الحواجب من دون دفع الكثير من المال.

خبراء الحواجب في إنكلترا، على وجه الخصوص، يعترفون بانتشار هذه الظاهرة بخاصة بعدما اتبعتها نجمات عدّة_على سبيل المثال لا الحصر: كارا ديليفين وإميليا كلارك، ولوسي بوينتون. تتميّز هذه التقنية بأنها المرة الأولى التي يتم فيها إعادة تكوين الجبين من دون الحاجة إلى الإبر أو الماكياج شبه الدائم. مع تصفيح الحاجب، يمكن رفع قوس الحاجب، وتوسيع ذيوله، ويمكن رفع شعر الحاجب أو جعل الحاجب يظهر كثيفًا.

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كيف تبدو عملية تصفيح الحاجب؟

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فقدان شعر الحواجب سببه تقدم العمر

بفضل تقنية Brow lamination، يصبح شكل حاجبيكِ موحدًا لفترة ممتدة من الوقت. للوقاية من تجعّد شعر الحاجب، يساعد غسول الترطيب على إبقاء شعر الحاجب مكشوفًا ورفعه لمدة ستة أسابيع؛ يبقى مفعول التقنية لمدة تصل إلى شهرين. العملية الفعلية تبدأ من خلال وضع كريم للرفع على الحاجب، ما يخلق عملية كيميائية تكسّر التصاق الشعر، ما يسمح بنقلها إلى شكل جديد. بعد ذلك، يتم تنظيف شعر الحاجب ويتم تطبيق دواء لإصلاح طريقة وصل الشعر في شكلها الجديد، ثم يضاف زيت مغذٍّ إلى الحواجب لتجديد رطوبتها بعد عملية المعالجة الكيميائية. قد يتم تشميع الحواجب للحصول على الشكل المطلوب. بالنسبة للشعر، يكلّف تصفيح الحاجب 40 إلى 50 جنيهًا إسترلينيًّا (حوالى 50 إلى 60 دولارًا) في إنكلترا مثلًا.

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تأثيرات سلبية لعملية تصفيح الحاجب

Brow lamination



على الرغم من أنه يمكنكِ توقّع أن تبقى الحواجب بالشكل نفسه لمدة تصل إلى شهرين، إلاّ أنه يمكنكِ إطالة المظهر باستخدام شمع الحاجب الصافي، مثل Iconic London Brow Silk. بالنسبة للمحاذير، يوكد أطباء الأمراض الجلدية أنّه يتطلب عناية واهتمامًا خاصّين من منتجات العناية بالبشرة، التي يتم استخدامها. قد تعرّض هذه التقنية الجلد للتهيّج، لذلك يمكن أن تسبب المواد الكيميائية القاسية الناتجة عن تصفيح الحاجب، نوعًا من الأكزيما التي تتميز باللون الأحمر والجاف والحكة، والتهاب الجلد إذا لم ييتم مراعاة ما سبق.