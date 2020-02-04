تسريحات لصاحبات الشعر الكيرلي.. اعتمديها في 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2020 01:43 مساءً - أصبح الشعر الكيرلي من الصيحات الرائجة والتي تعتمدها الصبايا بكل جرأة، بخاصًة مع اتجاه عالم الموضة إلى كل ما هو طبيعي، ولهذا أطلقت الكثير من الصبايا العنان لجمال شعرهنّ الطبيعي، مع خصلات الكيرلي المميزة.



ولهذا اخترنا لكِ تسريحات أنيقة لصاحبات الشعر الكيرلي، اعتمديها في 2020.



ذيل الحصان مع الخصلات المنسدلة

ذيل الحصان مع الخصلات المنسدلة



من التسريحات الأنيقة التي يمكنكِ اعتمادها مع الكيرلي هي تسريحة ذيل الحصان مع الخصلات المنسدلة، بأن يكون الشعر مرفوعًا بطريقة بسيطة من كلا الجانبين، ولكن اتركي باقي الخصلات منسدلة في الخلف، وكأنك فخورة بجمال شعركِ وتموّجاته، وتناسب هذه التسريحة بشكل كبير الشعر المصبوغ المتدرج.



تسريحة الجدائل مع الكيرلي



تسريحة الضفائر أو الجدائل أيضًا تناسب الشعر الكيرلي بشكل كبير، وتناسب الوجه النحيف والممتلئ، اعتمديه بشكل أكثر عشوائية كلما كان وجهكِ ممتلئًا، حتى يبدو أنحف، بخاصة إن كانت على أحد الجانبين، ويمكنك معها وضع اكسسوارات الورود.

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الكعكة الفوضوية

الكعكة الفوضوية



يمكنكِ اعتماد تسريحة الكعكة العالية، مع اكسسوار شعر بسيط وهادئ، فالشعر الكيرلي لا يحتاج منكِ الكثير من التفاصيل حتى لا تبدي مبالغة، على أن تنسدل بعض الخصلات أو تكون متطايرة.



تسريحة الكيرلي الفرق من المنتصف



يمكنكِ تجربة تسريحة الشعر الكيرلي المرفوعة مع الفرق من المنتصف، وخصلات الشعر المتمايلة، للمسة أكثر شبابية تناسب الصبايا المراهقات.

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