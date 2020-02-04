"كل سنة وانتي أجمل قلب".. عصام الحضري يهنئ ابنته "شهد" بعيد ميلادها

"كل سنة وانتي أحلى بنوتة، كل سنة وانتي أجمل قلب، بنتي وحبيبتي شهد القمر"، هكذا هنأ عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، ابنته شهد عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدما نشر مجموعة من الصور التي تجمعه بها.

وأرفق الحضري تعليقًا على الصور، معايدًا ابنته، قائلًا، "عيد ميلاد سعيد والعمر كله سعادة وخير يا حبيبة بابا".

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لقيت الصور التي شاركها الحضري استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت ما يقرب من 124 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، "ماشاء الله، الله يحفظها يارب، والدك حاجة كبيرة جدا تفتخري دايما بيها، اسعد مصر والعالم العربي كله، تبارك الله أحسن الخالقين تحياتي كل سنة وانت طيبة يا ست الكل عيد ميلاد سعيد، ربنا يفرحك بيها".

وتحرص شهد على اختيار الإطلالات التي تتناسب مع مرحلتها العمرية، والتي تجمع بين البساطة والأناقة، التي تتماشى مع قوامها، وتقوم باختيار تسريحات الشعر البسيطة والغير مبالغ فيها.