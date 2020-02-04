المصرية هايدي موسى ضمن قائمة أجمل 100 امرأة في العالم

كشفت "TOP BEAUTY WORLD" عن القائمة السنوية لاختيار أجمل 100 امرأة في العالم، وكانت من ضمنهم المطربة الشابة هايدي موسى.

ونشرت الصفحة الرسيمة للمسابقة على "تويتر"، القائمة السنوية، حيث جاءت المرتبة الأولى من نصيب المملثة البريطانية إيميليا كلارك، بينما حصلت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد على المرتبة الثانية.

وجاءت أنجلينا جولي في المرتبة الرابعة، بينما جاءت المطربة المصرية الشابة هايدي موسى في المرتبة السبعين.

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وذكر الحساب أن اختيار أجمل 100 امرأة لم يأتي على أساس جمال الوجه، بينما تضمنت معايير أخرى.

هايدي هي مطربة شابة حصلت على جوائز سابقة منها جائزة الدير جست كأفضل مطربة صاعدة في 2016، وتوجت كأفضل مطربة شابة للمرة الثانية في مهرجان الدير جست في العام 2018.

كما أنها طرحت مؤخرًا فيديو كليب "أنا اتعودت" عبر قناتها على YouTube، وهو من كلمات نادر عبد الله، وألحان حسين محمود، وتوزيع موسيقي طارق عبدالجابر، وإخراج هيفا فقيه.