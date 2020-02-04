نظارات شانيل لربيع وصيف 2020.. مجموعة بتوقيع النجوم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استعانت شانيل بخمسة مشاهير، من بينهم الممثلة مارغريت كواللي والمغنية البلجيكية أنجيل، للمشاركة في الحملة الإعلانية لمجموعتها الجديدة للنظارات الشمسية لموسم ربيع وصيف 2020.

تم التقاط صور الحملة التي أتت بالأبيض والأسود من قبل المصور الفوتوغرافي الشهير كريم سادلي، كما تضم قائمة المشاركين كل من: فاريل ويليامز، وإيزابيل أدجاني، والمغني الفرنسي سيباستيان تيلي.

تبرز دار الأزياء الفرنسية هذا الموسم الأصالة في حملتها الجديدة التي تسلط الضوء على خمسة تصاميم للنظارات الشمسية، والتي ستصدر في الشهر المقبل.

وفي صور الحملة، ارتدى كل نجم من النجوم المشاركين تصميمًا محددًا يتناسب مع شخصيته، فتألقت المغنية البلجيكية أنجيلا بزوج من النظارات البيضاوية بإطارات شفافة مزينة بحبال من اللؤلؤ الرمادي الكلاسيكي المتدلية من طرفي الذراعين، في حين ارتدت الممثلة مارغريث كواللي زوجًا من النظارات بإطارات الفراشة كبيرة الحجم معلقة بحبل من اللؤلؤ الأبيض مع سترة تويد سوداء من العلامة نفسها مزينة ببروشات بشعار شانيل، وبدت إيزابيل أدجاني غامضة بعيونها الزرقاء المخفية خلف زوج من النظارات السوداء بإطارات مربعة كبيرة تعكس طابع الريترو.

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وارتدى المغني الفرنسي سيباستيان تيلي، الذي قام بأداء موسيقي خلال عرض شانيل هوت كوتور لربيع 2014، زوجًا من النظارات على شكل قناع بإطارات مستطيلة وعدسات مقلمة بقماش التويد، في حين أن سفير شانيل فاريل ويليامز تألق بنظارة شمسية سوداء مزينة بلوحات معدنية رفيعة محفورة بزخارف شبيهة بالتويد.

وفي كل من تصميمات النظارات الجديدة، تمت ترجمة روح التميز والأناقة من شانيل من خلال الصور الظلية الحديثة، الغنية برموز أيقونية من تراث دار الأزياء الشهيرة، مع وجود النجوم الخمس خلف الإطارات، تُظهر التصميمات أن النظارات الشمسية هي عنصر أساسي للتعبير عن الذات وتمييز الذات.

وتمتلك شانيل شبكة واسعة من سفراء العلامات التجارية وأصدقاء الدار الفرنسية، لذلك فهي غالبًا ما تلجأ إليهم للترويج لمجموعاتها بمشاركتهم في حملاتها الإعلانية، ويذكر انه في عام 2017، أصبح وليامز أول رجل يشارك في حملة إعلانية لحقيبة يد غابرييل للمنزل الفرنسي، إلى جانب كريستين ستيوارت، وكارا ديليفين، وكارولين دي ميغريت.