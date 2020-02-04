بينها الحمل والرضاعة.. حالات يجب أن تتجنب تناول الكرفس

يعتبر الكرفس غنياً بالعديد من العناصر الغذائية الهامة مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، كفيتامين ك، فيتامين أ، فيتامين ج، البوتاسيوم، حمض الفوليك، والألياف الغذائية التي تساعد في المحافظة على حركة الأمعاء منتظمة وصحتها، وبالتالي تقليل الإمساك يساعد في ضبط الوزن، الماء المكون السائد للكرفس.

يعتبر الكرفس من النباتات العطرية التي لها رائحة شديدة فهو من عائلة الخيميات التي تضم البقدونس والشمر ويعد من الخضار التي تؤكل، إما نية أو مطبوخة لفوائدها الضرورية لصحة وجسم الإنسان و يحتوي على حوالي 95% من الماء، كما يحتوي على نسبة عالية من الألياف مما يجعل له قائمة لا تصدق من الفوائد الصحية.

بالرغم من أهمية الكرافس، إلا أنه يعتبر غير ملائم في بعض الحالات، وفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

الحمل والرضاعة الطبيعية

يعتبر زيت وبذور الكرفس غير آمنين عندما يؤخذ أثناء الحمل، حيث أنه قد تسبب كميات كبيرة منه تقلص الرحم ويسبب الإجهاض.

الحساسية

يمكن أن يسبب ردود فعل تحسسية لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه بعض النباتات والتوابل الأخرى.

اضطراب النزيف

قد يزيد الكرفس من خطر النزيف عند استخدامه.

مشاكل في الكلى

لا يستخدم إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى لأنه قد يسبب الالتهاب.

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انخفاض ضغط الدم

قد يقلل الكرفس من ضغط الدم

الجراحة

يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، قد يبطئ الجهاز العصبي لذلك يفضل التوقف عن استخدام الكرفس قبل أسبوعين على الأقل من الجراحة.

نصائح عند شراء الكرفس

ينصح عند شراء الكرفس التأكد من اختيار الباقات ذات اللون الأخضر وتجنب الأوراق الصفراء أوالبنية وأختر الباقات المحتفظة بأوراق قوية وذات السيقان الثابتة.

يجب قطع قاعدة الكرفس، وغسل الأوراق والسيقان تحت الماء الجاري وتنشيفه وتخزينه في أكياس حفظ الطعام أو منشفة أو قطعة قماش مبلله، ووضعه في الثلاجة.

وتجنب تركه في درجة حرارة الغرفة لعدة ساعات، وإن حدث وذبلت أوراقه يجب رشه بالقليل من الماء، وأعادته إلى الثلاجة مرة أخرى.