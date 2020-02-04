السكر والبروتين الحيواني.. أطعمة تضر الجهاز المناعي للجسم

يؤثر النظام الغذائي للإنسان على الجهاز المناعي، ومن الممكن أن يسبب بعض الأضرار والمشاكل الصحية، وذكرت الطبيبة المتخصصة في التغذية يلينا سلوماتينا، أبرز الأطعمة التي تضر الجهاز المناعي لدى الإنسان.

وبحسب ما ذكرته "سلوماينا" عن أكثر المنتجات ضررًا للجهاز المناعي وهي السكر والبروتين الحيواني والكحول، مشيرة إلى أن السكر يمنع تكوين خلايا الدم البيضاء، وبالتالي يضر الجهاز المناعي.

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وأضافت أن طريقة معالجة المنتجات مهمة أيضًا، كما أنها أشارت خبيرة التغذية إلى أن الأطعمة التي لم تخضع للمعالجة الحرارية الشديدة أكثر فائدة.

وتابعت "سلوماينا" أن الأطعمة المقلية تثير الالتهابات الجهازية، يضر الاستهلاك المفرط بشكل خطير للبروتين الحيواني اللحوم الحمراء، وأن الكحول يخرج السوائل من الجسم، والمنتجات التي تغير حموضة عصير المعدة، مثل معززات النكهة، الجلوتامات أحادية الصوديوم ضارة أيضًا.

وأشارت سلوماتينا إلى أن فيتاميان (د) و(أ) يزيدان من قوة المناعة وكذلك الألبان والخضراوات.