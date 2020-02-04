بسمة عن طلاقها من عمرو حمزاوي: أسباب شخصية والدنيا مش سهلة

تحدثت الفنانة بسمة عن علاقتها بطليقها الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس النواب السابق، خلال لقائها مع لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "الحدث".

ونفت بسمة أن يكون الانفصال لمواقف سياسية، مضيفة: "الانفصال لأسباب شخصية مالهاش علاقة بالسياسة وأنا وعمرو بينا نادية وبنربيها بمنتهى الاحترام وبينا علاقة ود وصداقة وأنا بتعامل مع عمرو أبو بنتي".

بسمة تكشف سبب انفصالها عن عمرو حمزاوي

وعن سبب انفصالهما رغم قصة الحب بينهما: "الدنيا مش سهلة وإحنا اللي صدرنا للناس إن الدنيا سهلة والبطل والبطلة بيعيشوا في تبات ونبات وبيخلفوا صبيان وبنات وأرض الواقع مش بالسهولة والسلاسة دي".

Advertisements

وأكدت بسمة أن علاقة نادية ابنتها بوالدها وأخواتها من والدها جيدة، مشيرة إلى أنها هي الأخرى على علاقة طيبة بأخوات نادية ووالدتها: "بنتناقش طول الوقت في كل الأمور اللي تخص نادية".

وعن تغيرها بعد إنجابها قالت بسمة: "الأمومة غيرت فيا كل حاجة وخلتني واحدة تانية وفهمت إن أنا مش محور الدنيا، وإن الحياة مسؤوليات مش رحلة بتفسح فيها وخلاص وفهمت مسؤولية إني بجهز بني آدم هيبقى كائن فاعل في المجتمع".