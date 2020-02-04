الامارات | افحصوا البطاطس جيداً.. التسمم كامن في هذه النوعية!

شكرا لقرائتكم خبر عن افحصوا البطاطس جيداً.. التسمم كامن في هذه النوعية! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت مجلة «حديقتي الجميلة» الألمانية من تناول‬ البطاطس إذا كانت بها مواضع خضراء أو براعم نابتة يزيد طولها على 3 سنتيمترات؛‬ نظراً لأنها تحتوي حينئذ على مادة سولانين السامة. ‬

‫‬وأوضحت المجلة الألمانية أن أعراض التسمم تتمثل في الغثيان والقيء‬ والإسهال وآلام البطن والصداع والدوار واضطرابات نظم القلب وفقدان‬ الوعي، مشددة على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض.‬

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