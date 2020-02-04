إطلالة كيت ميدلتون الجمالية في حفل "بافتا 2020" تخطّت التوقّعات

بدت إطلالة الدوقة كيت ميدلتون برفقة الأمير ويليام في حفل جوائز "البافتا 2020" في غاية الجمال والتميّز بإطلالة لافتة للنظر خصوصا عند مواكبة رسمات المكياج الداكن وتسريحات الشعر المرفوعة، واليوم لا بد أن نواكب أحدث إطلالات الدوقة كيت ميدلتون الجمالية.



أطلّت الدوقة كيت ميدلتون بمكياج سابق كما سبق وتعوّدناها، ولاحظنا أن بشرتها بدت ساحرة ومشرقة خصوصا أنها وضعت الظلال السوداء المات على الجفون العليا للعينين بتدرجات مات مع خطوط الآيلاينر السوداء المجنحة بأسلوب ناعم على الجفون العليا بموازاة العينين، وعلى حدود الجفون السفلى للعينين، واللافت أن الدوقة لم تتخلّ عن البلاشر البرونزي المشرق الذي وضعته بشكل دائري على الجهة العليا للوجنتين، مع أحمر الشفاه الزهري اللماع والساحر.



واختارت الدوقة كيت ميدلتون في حفل جوائز البافتا Bafta 2020 تسريحات الشعر المرفوعة والتي تأتي منخفضة مع الخصل المترابطة والملفولة بشكل عريض على كامل الرفعة الخلفية، وهذه المرة اختارت سحب الشعر إلى الخلف مع عدم إسدال الخصل على جوانب الجبين كما كانت تفعل في إطلالات سابقة.

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