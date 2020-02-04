شريف منير: كنت حريصا على عدم طلاق ابنتي.. ومقدرش أنكر أخلاق طليقها

نفى الفنان شريف منير توسطه لابنته أسما لدخول عالم الفن والتمثيل: "أنا مش من النوع اللي ممكن أتوسط لحد في الفن أو على الشاشة لأن الواسطة دي مبتنفعش لأن الجمهور هو الحكم وأنا كل اللي عملته إني لقيتها موهوبة وشاطرة وبعدين اشتغلت مع نفسها وموقفتش جنبها في خطواتها".

وأضاف منير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "الحدث"، أن أسما ابنته أفادته في برنامج "أنا وبنتي" واستفاد منها ومن مهارتها، موضحًا أن عيب ابنته أنها "متسرعة قوي".

زوجها السابق كان راجل متفاهم جدا لأنه متربي ومن عيلة وعرف يتواءم معاها برضه

وتحدث منير عن طلاق ابنته، مشيرًا إلى أنه وقف بجوارها: "أنا وقفت جنبها زي أي أب مش عايز بيت بنته يبوظ، وخصوصا إن عندي حفيدة لذيذة وزكية وحساسة وزي أمها مجنونة إنما كنت عايز أحافظ على البيت قدر الإمكان".

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وأثنى منير على أخلاق طليق ابنته محمود السكري: "مقدرش أنكر أصالة وأخلاق محمود السكري لأنه كان راجل متفاهم جدا لأنه متربي ومن عيلة وعرف يتواءم معاها برضه، وأنا كنت متوقع يحصل مشاكل، والحقيقة إن محمود السكري فاجئني إنه شخص متفاهم قوي، وفي فترة خطوبة أسما كان بيشيل عنها وكان بيقولها هاتي لي لارا لأنها خارجة وعرفوا يحافظوا على شكل إن لارا متبقاش حاسة بأزمة".

وأوضح منير أنه لا يقتنع بما يسمى حق الرؤية لأن الآباء من حقهم رؤية أبنائهم في أي وقت، وأنه طلب من طليق ابنته بأن يرى حفيدته في أي وقت يريده.

وأشار منير إلى أنه لم يعرف أن ابنته تكتب كتابا جديدا وأنه لم يقرأه حتى الآن ولم يحصل على نسخة كهدية.