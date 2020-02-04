"إيمان" عضو هيئة تدريس على كرسي متحرك: أحلم بتغيير النظرة لذوي الإعاقة

كانت الإرادة والعزيمة، سببًا في تجاوز الصعوبات التي واجهتها، منذ إصابتها بالشلل الحركي، وهى في سن الـ14، حتى التحاقها للعمل عضو هيئة تدريس، بعد حصولها على الماجستير في إحدى الجامعات قسم ألماني.

لم تفقد إيمان كريم الأمل، لكنها تفوقت دراسيًا وتمكنت من الحصول على الماجستير قسم ألماني ثم الدكتوراه، حتى أصبحت أستاذا للغة الألمانية، وعضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات الخاصة، واتجهت بعدها للعمل التطوعي، لتفوز بمنصب عضو مجلس إدارة نادي الصيد المصري.

وضعت "إيمان"، زوجها بعد استشهاده، أمام عينيها لتقرر الاستفادة من خبراته، حيث كان أمين صندوق الاتحاد للكراسي المتحركة لكرة السلة بنادي الصيد الرياضي، لتقرر استكمال مسيرته بعد وفاته، "كنت دايما بستفيد من خبرته علشان كده لما دخلت انتخابات نادي الصيد، فزت باكتساح 6 آلاف شخص كنت الست الوحيدة وسط 36 راجل".

استطاعت "إيمان"، أول عضو هيئة تدريس على كرسي متحرك، تكوين أول أسرة طلابية بجامعة 6 أكتوبر، "شجعت الطلاب الاشتراك في الأعمال التطوعية".

Advertisements

تحديات كثيرة واجهتها "إيمان"، حتى وصولها لهذا المنصب، "من أكبر التحديات اللي واجهتني صعوبات المكان كنت بهرب من الأماكن اللي مش مناسبة للكرسي المتحرك، علشان كده عملت حمامات مناسبة لذوي الإعاقة في النادي، بالإضافة إلى حديقة أطفال، فيها أماكن متاحة لذوات الكرسي المتحرك".

كان حادث السير الذى تعرضت له في سن الـ14، نتج عنه شلل رباعي، شجعها على بداية حياة جديدة، لتبدأ التحدي مع الحياة، وتتحول إلى عضو مؤثر في مجتمعها.

وتعد "إيمان"، عضوًا بارزا في مجلس أمناء مؤسسة "الحسن" لإعادة تأهيل مستخدمي الكراسي المتحركة، بالإضافة إلى نشاطها في النادي لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة رياضيا واجتماعيا.

ونجحت بالفعل، في جذب الشباب والأطفال إلى النادي، لما تتمتع به من نموذج فريد للتحدي والتصميم على تحقيق أحلامها، مهما كانت الصعاب التي تواجهها.

تتمنى دمج الأطفال المعاقين في كل الأنشطة المختلفة: "أسست في النادي أول حديقة أطفال في مصر لدمج الأطفال المعاقين، ومساعدتهم على اللعب مثل باقي أقرانهم، وبشتغل دلوقتي على تعميم الفكرة في مختلف الساحات الرياضة".