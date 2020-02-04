أهمية تناول الأسماك أثناء الحمل مرتين أسبوعيا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن تناول الأسماك أثناء الحمل يتمتع بأهمية كبيرة لصحة الجنين؛ حيث يزخر السمك بمواد غذائية تلعب دورا مهما في نمو مخ الجنين، مثل الأحماض الدهنية أوميجا 3 واليود. ولهذا الغرض، تنصح الجمعية المرأة الحامل بتناول الأسماك بمعدل مرتين في الأسبوع، مشددة على ضرورة تناول الأسماك الطازجة مع مراعاة طهيها جيدا بحيث تكون ناضجة على نحو كاف؛ نظرا لأن الأسماك النيئة تحتوي على جراثيم مثل الليستيريا، قد تُلحق ضررا بالغا بالجنين.

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