مطار يقدم دورات مياه للحيوانات الأليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
أنباء جيدة للحيوانات الأليفة التي تجوب العالم، لقد صار أكبر مطار في فنلندا أحدث مطار ينضم إلى مجموعة متنامية من مراكز السفر التي تعرض دورات مياه للمسافرين الذين يسيرون على قدمين وهؤلاء الذين يسيرون على أربع.
وذكرت شركة فينافيا التي تشغل مطار هلسينكي ان المطار أفتتح منطقتين مصممتين للحيوانات الأليفة وتستهدف الركاب الذين يسافرون مع حيواناتهم الأليفة أو الكلاب التي تصاحب المكفوفين.
وتعكس هذه الخطوة زيادة في عدد الركاب الذين يسافرون بصحبة حيواناتهم الأليفة أو كلاب الإنقاذ. وتقدر شركة فينافيا أن نحو عشرة آلاف كلب يمر عبر مطار هلسينكي سنويا.
وقالت الشركة إن تصميم مرحاض الحيوانات الأليفة يستهدف في الأساس "الكلاب ولكن الحيوانات الأليفة الأخرى مرحب بها أيضا".
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