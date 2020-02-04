أحمد يحلم بعضوية البرلمان: الإعاقة الحركية عمرها ما هتقدر تبعدني عن حلمي

تعامل مع الإعاقة الحركية التي لازمته منذ ولادته نتيجة لضمور في خلايا المخ، وكأنها نعمة وليست نقمة، هبة خصه الله بها، فلم تحول هذه الإعاقة بينه وبين أحلامه، التي لطالما حلم بها وعمل على تحقيقها، أحمد السباعي، البالغ من العمر 35 عامًا، والذي يطمح أن يكون نائبًا بمجلس الشعب، ممثلًا لذوي القدرات الخاصة.

"أحمد بيحلم يبقى نائب في مجلس الشعب عشان يقدر يوصل الصورة الكاملة للمعاناة اللي بيعانيها ذوي القدرات الخاصة للسلطات والجهات المعنية، ويقدر يحسن من وضعهم بشكل أو بآخر"، قالت نجوى، والدة أحمد، في حديثها لـ"الوطن".

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تشرَّب أحمد حب السياسة والاهتمام بالأمور السياسية من والده وأعمامه، ولطالما حلم بأن يصبح له دور مهم ومحوري في المستقبل، فعمل على ذلك بمشاركته في حزب الحرية المصري، وبالتحديد في أمانة ذوي الحتياجات الخاصة، وساعده هذا في مزاولة العمل السياسي واكتساب الخبرة والعلاقات الجديدة، "حلمي أكون نائب في مجلس الشعب، وأقابل السيسي عشان في حاجات كتير جدًا عايز أقولهاله، ولأني بحبه جدًا"، قال أحمد.

كما أعربت والدة الشاب الثلاثيني عن أنه لطالما كان محبًا للحياة وراضي بما قسمه الله له: "ابني طول عمره صابر وبيقول الحمدلله وعمره ما اشتكى، وأنا شايفه أن مشاركته في مجلس الشعب يعتبر حق من حقوقه في الحياة، وأكيد ماحدش يقدر ينكر جهود السيسي والحكومة المبذولة عشان وضع ذوي القدرات يتحسن، بس برضه لسه في شوية حاجات محتاجة تتعدل عشان حياتهم تبقى أسهل".

ومنذ إفصاح أحمد عن نيته في ترشحه لمجلس النواب وهو يلاقي ردود أفعال متباينة، فهناك من احتفى بهذا القرار وشجعه عليه، وأيضًا هناك من شكك بقدراته: "أكيد ابني لاقى ردود أفعال مختلفة، وأنا مش بتضايق من اللي بينتقدوا ولا هو كمان بيتضايق، إحنا بس بنزعل من النقد الهدام وغير الموضوعي".