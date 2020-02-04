أسما شريف منير: كنت هحاول الانتحار بسبب "أزمة الشعراوي"

تحدثت أسما شريف منير عن الأزمات التي تعرضت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك خلال لقائها مع لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "الحدث".

وقالت أسما إنها تشعر أن متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي أهلها، متذكرة الهجوم الفظيع الذي تعرضت لها بسبب تعليقها على الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.

تطاول وهجوم ثم اعتذار.. القصة الكاملة لإساءة أسما شريف منير للشعراوي

وأضافت: "أنا بطلع على السوشيال ميديا بطبيعتي جدا ومبفكرش حتى أطلع هعمل إيه واتعلمت إني متكلمش في دين ولا في سياسة"، مشيرة إلى أنها: "متسرعة وتلقائية وتتكلم براحتها".

Advertisements

كنت هحاول الانتحار.. وقلت طب أموت نفسي بسبب اللي حصل

وتابعت: "أنا طلعت واتأسفت والموضوع اتقفل"، لافتة إلى أنها لم تتحمل الهجوم الذي تعرضت له: "كنت بقول لو هما عارفين أنا قاعدة عاملة إزاي دلوقتي لإني مقصدش خالص وقفلت السوشيال ميديا وعيطت لأني لقيت الموضوع كبير عليا قوي ولو يعرفوني اللي شتموني هيعرفوا إني حقيقي مش هقصد".

واستكملت: "مبقتش فاهمة حاجة وكان موضوع صعب وانا عيطت وكنت هحاول الانتحار وقولت طب أموت نفسي لأني حسيت بسواد رهيب والناس اللي هي قاعدة بتقرر قرارات لبني آدمين وبيقولوا اوقفوا برنامجها وحللوا لها دمها".

وأشارت إلى أنها لن تتحدث مرة أخرى في الدين أو السياسة وأن الموضوع بالنسبة لها كان كابوسًا لافتة أنها ردت بـ"هبل" على تعليق ولم تكن تتصور أن تصل الأمور لما وصلت له "الحمد لله موقف وعدى".