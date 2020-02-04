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نصائح وطرق غير تقليدية لزيادة مساحة غرفة المعيشة

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تحتاج الكثير من السيدات إلى حيل تزيد من مساحة الشقق الصغيرة، دون أن تحتاج إلى الانتقال لمنزل أكبر، خاصة النصائح التي يمكن تطبيقها في غرفة الجلوس.

وعرضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بعض نصائح يمكن اتباعها يمكنها من زيادة مساحة غرفة الجلوس.

تطابق الستائر مع الجدران 

بحسب خبير الديكورات روري كارتر، فإن اختيار لون الستائر الذي يتناسب مع الجدران يعطي انطباعا بأن مساحة الغرفة أكبر عن حجمها الطبيعي.

خلو الجدران

عدم وضع أشياء كثيرة على الجدران من الأمور التي يجب اتباعها، لذلك ينصح بوضع لوحة واحدة فقط على الجدران بدلًا من استخدام رفوف كثيرة.

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تثبيت التليفزيون على الجدار

سيدات يضعن التليفزيون في غرفة المعيشة، لكن من الأفضل تثبيته على الجدران، وذلك توفير للمساحة التي تشغلها طاولة التليفزيون، كما أنه يعطي مظهرا أنيقا.

ترتيب الأثاث

ترتيب الأثاث من الطرق التي يجب اتباعها وأيضًا تقليل قطع الأثاث التي تضعها في غرفة المعيشة، للحصول على المزيد من المساحة.

استخدام لون واحد للجدران

اختيار لون واحد للجدران خاصة اللون الأبيض يعطي شعورا بالمساحة الأكبر للمكان، ويفضل تجنب فكرة استخدام ألوان متعددة في غرفة المعيشة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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