طريقة عمل السلايم في المنزل

يعد السلايم من الألعاب التي يفضلها الأطفال، وهذا لأنه ناعم الملمس وسهل التشكيل ومظهره جذاب، كما يحبه الكبار نظرًا لاعتباره وسيلة لإزالة الشعور بالضغط النفسي والتوتر، ومن الممكن ابتياعه من المتاجر ولكنه ربما يتضمن مواد سامة أو خطرة، لذلك يقدم موقع "هن" طريقة تحضير السلايم في المنزل بسرعة وسهولة حتى يكون آمنا على بشرة طفلك، وهذا بحسب موقع "CNET".

مقادير السلايم الشفاف

ملعقة كبيرة من مادة "البوركس"، وهي عبارة عن مسحوق للغسيل يتم شراؤه من المتاجر.

ملعقتان كبيرتان صمغ أو غراء شفاف.

ثلاث ملاعق كبيرة ماء.

طريقة عمل سلايم الشفاف

أحضري إناء مناسبا، وضعي فيه مادة البوركس والماء، وقومي بخلط المزيج.

أضيفي إلى المزيج الصمغ الشفاف وحركيه جيداً حتى تحصلي على عجينة لزجة لا تلتصق باليد وبذلك نحصل على السلايم الشفاف.

مقادير سلايم بدون غراء

صبغة طعام بألوانٍ مختلفة.

كوب نشا.

كوبان ماء.

طريقة عمل السلايم دون غراء

أحضري إناء وضعي كمية مناسبة من الماء، ثم أضيفي إليه لون الطعام المفضل، ويمكن استخدام أكثر من لون باستعمال إناءٍ آخر حسب الرغبة.

أضيفي دقيق الذرة إلى الماء الملون بالتدريج حتى تحصلي على قوامٍ متماسك كالعجينة، ويمكن إضافة جليتر لامع للخليط لمنحه مظهراً جميلاً.

مقادير السلايم اللامع

ألوان لامعة يمكن الحصول عليها من المتاجر.

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كوبان ماء.

كوبان رغوة ألوان بيضاء.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

200 مللي لتراً صمغ شفاف.

طريقة عمل السلايم اللامع

حضري وعاء وضعي فيه رغوة الألوان البيضاء إضافةً إلى الماء، واخلطي المكونات جيداً باستعمال الملعقة.

قومي بتصفية الرغوة البيضاء غير المحلولة حتى تحصلي على سائل عجينة السلايم.

أضيفي البيكنج باودر والصمغ الشفاف إلى المزيج، وقلبيه بشكلٍ مستمر حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

مقادير السلايم بالغراء

معجون أسنان.

صبغة طعام متعددة الألوان.

ربع كوب مسحوق غسيل سائل.

ربع كوب ماء.

خمس ملاعق كبيرة غراء.

طريقة عمل السلايم بالغراء

حضري وعاء مناسب الحجم وضعي فيه معجون الأسنان إضافةً إلى الغراء، ثم اخلطي المزيج جيداً.

احضري وعاء آخر وضعي فيه الماء ومسحوق الغسيل السائل، واخلطي المزيج بشكلٍ جيد.

أضيفي المزيج الأول إلى المزيج الثاني وامزجيهم جيداً، ثم أضيفي ألوان الطعام المفضلة.