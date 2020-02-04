"كوع النبي" أثر خالد في المحلة.. والنساء يتبركن به

في صباح كل جمعة حيث تتوافد النساء إلى مقابر الشهداء بمنطقة الوراق بالمحلة الكبرى، لزيارة أثر "كوع" النبي عليه الصلاة والسلام، للتبرك، وهي من الطقوس والممارسات التي تقدم عليها النساء.

"إحنا كبرنا لقينا الأثر ده موجود، محدش قال ده موجود إمتى أو مين اللى جابه"، كلمات الشيخ مغاورى الفار، أقدم دفان بالمقابر، يبلغ عمره 77 عامًا، الذي حكى تاريخ المقابر التى لا يعرفها سوى السكان القدامى والأصليين فقط: "هو كان معروف عن النبى، إنه لو لمس حاجة بتلين معاه، واللى بيتقال إنه لما لمس الحجر ده بكوعه الحجر لان وساب علامة، وفضل الأثر موجود لغاية ما حد اكتشفه أو شافه، وجابوه لمصر".

يعود الأثر إلى أكثر من 1000 عام، وهو موجود بمقابر الشهداء، لأنها تعد المكان الأنسب له، حسب "مغاورى"، لأن المقابر تحتوى على مقام كبير لعمرو بن العاص: "فيه أقاويل إن عمرو بن العاص مدفون عندنا، وعلشان كده اسم المقابر هو الشهداء، والناس عاملين له مقام كبير بيتم زيارته كل فترة، وهو عبارة عن قبتين، واحدة لعمرو نفسه، والتانية للشهداء من زمان".

أحمد مغاورى، الذى يعمل مع والده فى مهنة الدفن، أكد أن "كوع النبى" تم تجديده مؤخرًا من قبل بعض فاعلي الخير: "للأسف إحنا ما نعرفش اللى جددوا المقابر، بس الفكرة إن الزيارات قلّت فى الفترة الأخيرة، همّا بس الكبار اللى عارفين الأثر، وخصوصاً النساء اللى بييجوا علشان يتبركوا بيه، اللى عايزة طلب ولا حاجة، ولكن الأجيال الصغيرة مش فى دماغهم، ولا بيفكروا فيه، أصل ده جيل النت والفيس بوك مالوش فى الكلام ده".