6 فوائد مذهلة للبابريكا.. احذر الإفراط فيها لتجنب أضرارها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

استطاعت البابريكا أن تحجز لنفسها مقعدًا مميزًا بين البهارات، نظرًا لمحتواه العالي من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، فضلًا عن مذاقها اللذيذ الذي يفضله بعض الأشخاص.

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، فوائد وأضرار البابريكا، وفقًا لموقع "Dr axe".

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