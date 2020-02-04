حتى لا يؤثر على نموه.. المسموح والممنوع من الأطعمة بعد فطام الطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تأتي مرحلة فطام الطفل من الرضاعة الطبيعية وهي من المراحل الصعبة للطفل والأم، بسبب عدم تعويد الطفل على تناول الأطعمة وبالتالي قد يبكي وهو ما لا يتحمله الأم، بالإضافة إلى أنّ الأم تبحث عن قائمة المأكولات المسموح بها والممنوعة خلال تلك الفترة.

ويقول الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه تكون الأطعمة المقدمة للطفل متوازنة، تحتوي على جميع العناصر الغذائية الرئيسية (البروتينات والنشويات والدهون).

وشدّد استشاري طب الأطفال في تصريحه لـ"الخليج 365"، على إعطاء الطفل ٣ وجبات رئيسية في اليوم، ناصحًا بقائمة هذه المأكولات التالية:

- طبق السلطة الخضراء مع كل وجبة؛ لتحسين عملية الهضم، ومدّه بالفيتامينات اللازمة.

- تناول الفواكه الطازجة يوميًا، كونها مفيدة جدًا.

- الحرص على تناول كميّة كافية من المياه يوميًا؛ لفوائدها المتعددة في تحسين عملية الهضم وتنشيط الدورة الدموية.

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- الخضروات والأرز والمكرونة من الأطعمة الصحية سهلة البلع الهضم للطفل.

- يمكن طهي اللحوم للطفل وإعطائها له نظرًا لكونها غنية بالبروتينات التي تفيد جسم الطفل.

الاطعمة الممنوع تناولها بعد الفطام:

- جميع أنواع السكريات والحلوى لأنها تؤدي إلى تسوس الأسنان.

- تجنب قدر الإمكان الملح؛ لأنه يسبب الإصابة بأمراض الكلى، لذلك يجب ألا تضيفيه لطعام طفلك إلا في أضيق الحدود.

- الأطعمة المحفوظة والألوان الصناعية والعصائر الجاهزة؛ لما تسببه من أضرار، منها النزلات المعوية وزيادة معدلات الإصابة بالحساسية

- يجب التقليل قدر المستطاع من الأطعمة المقلية كالبطاطس والدجاج واللحوم المحمرة.

وحذّر استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، من عدم الالتزام بهذه النصائح، حيث تُعرّض الطفل للإصابة بالتهاب المعدة وارتجاع المريء، كما تؤثر على نموه وتصيبه بسوء تغذية.