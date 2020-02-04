كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2020 01:44 صباحاً - يعد الكلف من المشكلات التي تطرأ على الجلد وتؤرق الكثير من السيدات، والكلف هو ظهور بقع داكنة بنية اللون على الجلد ويمكن أن يصيب جميع أنواع البشرة، والسبب الرئيسي لظهور الكلف هو إنتاج الميلانين الزائد في خلايا الجلد والذي يرجع إلى التعرض المفرط لأشعة الشمس لفترات طويلة من الوقت، يمكن أن يظهر الكلف على أي جزء من الجسم مثل الخدين والأنف والجبهة والذقن وأجزاء الجسم الأخرى مثل الذراعين والرقبة، ويعد الليمون فعالا في علاج مشكلة الكلف وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من فيتامين سي الذي يعمل على إفراز مادة الملانين لتوحيد لون البشرة ومقاومة تأكسد الخلايا.

إليك طريقة علاج الكلف بالليمون وكيفية تطبيقها

طريقة علاج الكلف بالليمون علاج الكلف بالليمون

- يمكنك مزج كمية صغيرة من عصير الليمون الطبيعي مع قليل من المياه الدافئة، وبللي قطنة صغيرة في الخليط وطبقيها برفق على المناطق الداكنة ببشرتك لمدة دقيقتين.

- اغسلي وجهك بالمياه الباردة، ويفضل استخدام مرطب ملطف للبشرة بعد التنظيف.

- كرري تلك العملية يوميا للحصول على نتائج مرضية ومضمونة.

ويمكنك شرب كوب من عصير الليمون الطبيعي بشكل منتظم للحفاظ على بريق ونضارة بشرتك، فالليمون يعمل على تقشير البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة للحفاظ على صحة البشرة ونقائها. تابعي المزيد: تفتيح البشرة بوصفات طبيعية سهلة وفعالة

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