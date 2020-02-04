أظافر وردية في 2020 بهذه الخلطات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 فبراير 2020 01:44 صباحاً - الحصول على أظافر ناعمة وصحية مع اللون الوردي الجذاب، هو رغبة الكثير من الصبايا، بخاصة وأنّ شكل الأظافر يلعب دورًا كبيرًا في جمال مظهرها، ولهذا اخترنا لكِ هذه الخلطات الطبيعية لأظافر وردية في 2020.



ماسك ماء الورد وزيت الزيتون

جربي ماسك ماء الورد وزيت الزيتون



المكونات

- ملعقة كبيرة ماء ورد

- ملعقة صغيرة ملح البحر

- 2 ملاعق عصير ليمون

- ملعقة كبيرة زيت الزيتون

- ماء دافىء



طريقة عمل الماسك

في وعاء كبير اخلطي كل هذه المكونات مع بعضها البعض.

اِنقعي أصابعكِ لمدة ربع ساعة أو أكثر بالوعاء.

اِمسحي يديكِ بعد إزالتها بالخليط.

تابعي المزيد: كيف أزيل صمغ الأظافر



خليط السكر البني مع الليمون

جربي خليط السكر البني مع الليمون



المكونات

- ملعقة صغيرة سكر بني

- ملعقة صغيرة ليمون

- ملعقة صغيرة عسل



طريقة عمل الخليط

- ضعي المكونات مع بعضها، ثم ضعي الخليط على يديكِ، لمدة 10 دقائق، ثم افركي الخليط بلطف بالماء الدافىء.

- كرري هذه التجربة مرة أسبوعيًّا، بخاصة وإن كانت أظافركِ ذات شكل أصفر شاحب، كما تساعد على نموها بشكل صحي.

تابعي المزيد: رسومات أظافر وألوان مناكير على طريقة النجمات

Advertisements



خليط زيت الزيتون والليمون



- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة ليمون



طريقة عمل الخليط

- ضعي المكونات مع بعضها، ثم انقعي أظافركِ في الخليط لمدة 5 دقائق، ثم اشطفيها بالماء الفاتر.

- كرري هذه العملية مرتين أسبوعيًّا، إذ يساعد زيت الزيتون والليمون على لمعان الأظافر ونموها.

تابعي المزيد: ما هو البدكير والمنكير؟



خليط ماء الورد وزيت جوز اللوز



- ملعقة صغيرة زيت اللوز الحلو

- 3 ملاعق كبيرة ماء الورد



طريقة عمل الخليط

- ضعي ملعقة اللوز الحلو في وعاء به ماء الورد، اِنقعي أظافركِ لمدة 5 دقائق، ثم جففيفها بقطعة قطنية.

- كرري هذه العملية مرتين أسبوعيًّا، لكي تساعد على تطويل الأظافر بسرعة وبشكل صحي.

تابعي المزيد: تخلّصي من اصفرار الأظافر بهذه الخلطات الطبيعية