طريقة عمل محشي ورق العنب باللحمة المفرومة

يعد محشي ورق العنب من الأكلات المفضلة للكثيرين نظرًا لمذاقه الشهي اللذيذ، لذلك يقدم لكِ موقع "هن" طريقة عمل محشي ورق العنب بطريقة جديدة، لتحصلي على طعم فريد ومختلف لأكلتك المفضلة.

مقادير محشى ورق العنب باللحمة المفرومة

كيلو ورق عنب مغسول ومسلوق فى ماء مغلى مع عصير ليمون.

3/4 كيلو لحم مفروم خالى من الدهون.

5 حبات كبيرة طماطم مبشورة.

3 حبات بصل كبيرة مبشورة.

4 أكواب أرز مصري مغسول جيداً.

كوب زيت.

ربطتين كسبرة خضراء مفرومة.

ربطة شبت مفرومة.

Advertisements

ربطة بقدونس مفرومة.

مكعبين مرق دجاج مبشور ناعم.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود.

ملعقة كمون مطحون ناعم.

ملعقة كسبرة جافة مطحونة.

معلقة كبيرة حبهان مطحون ناعم وملعقة بهارات مشكلة.

طريقة عمل محشى ورق العنب باللحمة المفرومة

قلبي جميع المقادير مع بعضها إلى أن تمتزج جيدًا، ثم قومي بحشو ورق العنب بالطريقة المعتادة ورصيه فى إناء مناسب.

وبعد تمام الحشو ارفعي المحشي على النار، وضعي عليه المرق حتى يُغمر بطبقة خفيفة مضاف إليها 3 ملاعق خل وعصير ليمونتين.

اتركي المحشي على نار عالية حتى يتشرب المرق، ثم هدئي النار واتركيه حتى ينضج، ثم قدميه ساخنًا.