"الثوم يساعد على الوقاية من المرض".. خرافات حول فيروس كورونا

حالة من الرعب والفزع، سيطرت على الأمهات بعد تفشي فيروس كورونا في الصين، وفي تلك الفترة انتشرت بعض الشائعات، حول فيروس كورونا، منها كما ذكرها موقع "health line".
العلاجات التقليدية تعالج كورونا
لا يمكن علاج فيروس كورونا بالعلاجات التقليدية، مثل الأدوية الصينية، الغرغرة بالماء المالح، أو تناول فصوص الثوم، أو مغلي الثوم.
لقاح الإنفلونزا يقي من فيروس كورونا
ليس صحيحا حتى الذين حصلوا على تطعيم الإنفلونزا في وقت سابق، لا زالوا معرضين للإصابة بفيروس كورونا، فاللقاح ليس درعا وقائيا ضد الفيروسات التاجية.
الأفراد الأصحاء في منأى عن خطر العدوى
من ضمن الخرافات التي ترتبط بالمرض، أن الفئة الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، هى تلك التي تعاني من ضعف في الجهاز المناعي، أو الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي أو كبار السن.
يمكن أن يصيب المرض الأفراد الأصحاء، لذلك يجب الحرص على اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة، من خلال تغطية الأنف والفم خلال العطس أو السعال، وغسل اليدين بالماء والصابون، وتجنب ملامسة الأسطح الملوثة.
الثوم المغلي بالماء أحدث صيحة لمحاربة فيروس كورونا
لايوجد دليلًا، بأن الثوم المغلي يساعد في العلاج، أو الوقاية من فيروس كورونا.
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