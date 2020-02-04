درة بـ"الأبيض والأسود" في أحدث صورها.. ومتابعون: "ركزي في المودلينج"

نشرت درة صور جديدة لها بالأبيض والأسود، عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها بـ"ابدأ في رؤية نفسك كروح لديها جسد، بدلاً من جسد لديه روح".

وتفاعل العديد من متابعي درة مع الصور، حيث علقت إحداهن قائلة: "زي القمر"، وآخر: "أنا شايف إنك تركزي في المودلينج وتسيبك من التمثيل"، كما علق آخر بـ"أحلى حاجة شوفتها النهاردة".

يذكر أن الفنانة درة، احتفلت بعيد ميلادها الـ40، داخل متحف القاهرة، وسط حضور فني كبير، بكعكة عليها فستان.