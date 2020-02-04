نشرت درة صور جديدة لها بالأبيض والأسود، عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها بـ"ابدأ في رؤية نفسك كروح لديها جسد، بدلاً من جسد لديه روح".
وتفاعل العديد من متابعي درة مع الصور، حيث علقت إحداهن قائلة: "زي القمر"، وآخر: "أنا شايف إنك تركزي في المودلينج وتسيبك من التمثيل"، كما علق آخر بـ"أحلى حاجة شوفتها النهاردة".
يذكر أن الفنانة درة، احتفلت بعيد ميلادها الـ40، داخل متحف القاهرة، وسط حضور فني كبير، بكعكة عليها فستان.
كانت هذه تفاصيل خبر درة بـ"الأبيض والأسود" في أحدث صورها.. ومتابعون: "ركزي في المودلينج" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.