فيديو.. بعد شائعة وفاتها.. قصة حب منال سلامة وزوجها "بدأت من سنة ثانية معهد"

شائعات لاحقت الفنانة منال سلامة، تداولتها مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الماضية، تُفيد بوفاتها، التي تسببت في حالة من الإزعاج لها ولأسرتها وأصدقائها المقربين، اذ استقبلت عشرات الاتصالات، هى وزوجها المخرج عادل أديب، ما جعلها تتصدر محركات البحث"جوجل".

وكانت الفنانة، استنكرت الأخبار المتداولة، خلال مقطع فيديو مصور، شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، قائلةً: "أنا سعيدة بخبر موتي جدًا، علشان عرفت محبتي عند الناس، أنا عايشة أرزق لسه، ميرسي على حبكم ليا".

ويقدم "هُن"، قصة حبها مع زوجها المخرج عادل أديب، خلال السطور التالية:

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علاقة من نوع خاص، جمعت بين الفنانة منال سلامة، وزوجها المخرج عادل أديب، بدأت خلال اشتراكهما في عمل سينمائي، حينما كانت لا تزال طالبة بمعهد الفنون المسرحية، بالفرقة الثانية، وروت تفاصيل قصة حبهما، خلال استضافتها، ببرنامج "المصوراتي"، الذي كان يقدمه المصور الصحفي "عادل مبارز"، عام 2016.

اشتركت منال، مع زوجها في عمل مشترك جمعهما، في مشروع للمخرج إيهاب راضي، وكان يجمعها مشهد معه، يتطلب وجود قصة حب بين شاب وفتاة، وكان عادل خجولًا جدًا.

وقالت: "حمسته على التمثيل، ومن وقتها بدأت علاقة صداقة، استمرت 3 سنوات، بعدها حدث تقارب فكري وروحي، وتم الزواج، كل يوم قبل ما أنام أطلب منه إنه يسامحني على أي شئ أغضبه، خوفًا من الموت المفاجئ".