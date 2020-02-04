الامارات | محمد بن راشد يحضر أفراح الصابري والزعابي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يحضر أفراح الصابري والزعابي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة؛ حفل الاستقبال الذي أقامه علي سلمان الصابري بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة السيد حسين عبدالله الزعابي. وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لآل الصابري والزعابي أفراحهم، وهنأ سموه العروسين متمنياً لهما حياة مكللة بالسعادة والرفاه والبنين. حضر الحفل الذي أقيم في قلعة الرمال للأفراح على الطريق بين دبي والعين اليوم عدد من الشيوخ والمسؤولين، وأبناء القبائل وأقارب العروسين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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