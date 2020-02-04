الامارات | «المكتبة الشاطئية» تقدم «جرعة ثقافة» في الحمرية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حطت «المكتبة الشاطئية المتنقلة» التي تنظمها «ثقافة بلا حدود»، بالتعاون مع مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، على شاطئ الحمرية في إمارة الشارقة، خلال إطلاق المرحلة السادسة من مكتبة الشارقة الشاطئية، لتجمع بين الكتاب والأنشطة التفاعلية، حيث نظمت جلسة بعنوان «جرعة ثقافة»، قدمها الدكتور أسامة اللالا، المتخصص في الصحة والنشاط البدني، وحضرها مجموعة من الكاتبات. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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